Ayuda económica para potenciar la manifestación "para salvar al Sevilla" del 18 de junio

La Federación de Peñas Sevillistas ha decidido subvencionar con un 20% el desplazamiento en autobús de sus peñas desde diferentes localidades de la provincia e incluso del resto de Andalucía

La situación institucional del Sevilla FC sigue siendo inquietante. Enterrada por completo la compra de la mayoría accionarial del club por parte de Sergio Ramos y sus socios, después de que el camero se presentase a última hora con una nueva oferta que indignó a los vendedores, se busca a la desesperada un nuevo comprador que inyecte la necesaria ampliación de capital que debe aliviar la preocupante situación actual. Pero ese nuevo proceso, aunque siempre se ha defendido que hay varios grupos interesados, no parece que vaya a tener un rápido desenlace. Por ello, es el actual consejo, con Del Nido Carrasco a la cabeza, el que ya planifica la próxima temporada, apoyado en José Ignacio Navarro y Luis García Plaza.

Se avecina un verano duro, sin dinero para reforzarse, por más que los pagos sí estén garantizados, y debiendo vender jugadores para reducir las pérdidas dentro de lo posible. Pero la afición no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Así, a las concentraciones diarias que se vienen produciendo a las puertas del Sánchez-Pizjuán se sumará la próxima semana una "Gran Manifestación para salvar al Sevilla", convocada días atrás de forma oficial por los los colectivos Accionistas Unidos, Biris Norte y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando.

La marcha tendrá lugar el jueves 18 de junio desde la explanada de Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán a las 20:30 horas, para finalizar en la Puerta Jerez. En concreto, el recorrido completo trascurrirá por las avenidas Eduardo Dato y Menéndez Pelayo, continuando por los Jardines de Murillo y la calle San Fernando, siguiendo el ejemplo de la multitudinaria e histórica protesta que contribuyó a evitar el descenso administrativo del club a Segunda B en agosto de 1995.

El llamamiento de la Federación de Peñas: "De cualquier rincón de España"

Como entonces, ahora se espera una masiva respuesta de la afición. Por ello, desde la Federación de Peñas realizaban este pasado lunes un "llamamiento" a todas sus Peñas y "a ese sevillismo de base que nunca falla, repartido por los numerosos pueblos de la provincia, de Andalucía y de cualquier rincón de España", para que acudan a la manifestación.

"Es el momento de que el peñismo dé un paso al frente. Debemos movilizarnos y salir a la calle. Nuestro club nos necesita ahora más que nunca", añadían desde el citado colectivo, anunciando además que facilitarán el desplazamiento de sus socios y socias con autobuses. Este martes, por su parte, ha llegado la confirmación oficial de que subvencionará a cada peña el 20% de los costes del viaje en autobús, pudiendo contactar las interesadas en el correo [email protected] para conocer los requisitos a cumplir.

Las tres medidas urgentes que se reclaman para salvar al Sevilla FC

De este modo se pretende organiza otra marcha histórica contra los actuales dirigentes y de las familias que poseen en control accionarial de la entidad, que nace bajo el lema: "No sois vosotros ni vuestro dinero, es el Sevilla Fútbol Club". Así arranca el comunicado lanzado a tal efecto, en el que se lamenta "el esperpéntico fracaso de la operación de compra/venta del club a un fondo de inversión extranjero", insistiendo en tres medidas urgentes en aras de encontrar una solución: la inmediata salida en bloque del actual Consejo de Administración del Sevilla FC, la creación de un órgano de gobierno consensuado y, especialmente, una ampliación de capital que es imprescindible para evitar que la S.A.D. entre en causa de disolución.

El apoyo masivo de la afición, clave

"Para lograr estos tres objetivos, encaminados todos ellos a salvar al Sevilla Fútbol Club de la ruinosa situación deportiva y económica", se pide el apoyo masivo de los seguidores nervionenses. "La afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que el SFC haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo. "Estamos en un momento histórico, crítico y transcendente en la historia del club. Toca defender el legado de varias generaciones que nos han dejado, hasta ahora, un Sevilla FC sin especuladores ajenos al sentimiento sevillista. ¡Viva el Sevilla!", sentencia la nota que anima a todos los sienten en blanquirrojo a sumarse a las protestas.