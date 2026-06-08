La "Gran Manifestación para salvar al Sevilla" toma forma: ya se conoce el recorrido

Las plataformas convocantes animan a todos los aficionados nervionenses a participar en una marcha que tendrá lugar el 18 de junio y partirá a las 20:30 horas desde la explanada de Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán, para finalizar en Puerta Jerez

El Sevilla FC sigue envuelto en una incierta e inquietante situación institucional y nadie desde el club sale a la palestra para dar explicaciones. La última noticia sobre los máximos accionistas de la entidad fue el duro comunicado que emitieron contra Sergio Ramos, que acto seguido ofreció unas explicaciones que de nada sirvieron. El proceso de compra-venta iniciado hace meses con el camero y sus socios ya está completamente enterrado y ahora se busca urgentemente un nuevo comprador, apostando en este caso por una discreción tras el sainete vivido en las últimas semanas.

Pero la afición no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Así, a las concentraciones diarias que se vienen produciendo a las puertas del Sánchez-Pizjuán se sumará la próxima semana una "Gran Manifestación para salvar al Sevilla", convocada días atrás de forma oficial por los los colectivos Accionistas Unidos, Biris Norte y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando.

El recorrido completo de la manifestación

Ya se conocía que, siguiendo el modelo del recordado agosto del 95, la marcha saldrá el jueves 18 de junio desde la explanada de Gol Sur del coliseo de Nervión a las 20:30 horas, para finalizar en la Puerta Jerez. Así, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el recorrido completo trascurrirá también por las avenidas Eduardo Dato y Menéndez Pelayo, continuando por los Jardines de Murillo y la calle San Fernando.

No se llegará en esta ocasión al Ayuntamiento, como sucedió hace un año con la manifestación que sirvió para pedir la marcha de Del Nido Carrasco, por las obras que se llevan a cabo en el entorno, como han transmitido desde la organización. Entonces fueron unos 3.500 sevillistas (cifra que la organización elevó hasta los 10.000) los que protestaron contra la gestión del que sigue siendo presidente del club en una marcha que discurrió entre Las Setas de la Encarnación y la Plaza Nueva.

Se insiste en reclamar tres medidas urgentes

De este modo, los citados colectivos esperan congregar en esta ocasión a un mayor número de aficionados bajo el lema: "No sois vosotros ni vuestro dinero, es el Sevilla Fútbol Club". Así arranca el comunicado lanzado a tal efecto, en el que se lamenta "el esperpéntico fracaso de la operación de compra/venta del club a un fondo de inversión extranjero", insistiendo en tres medidas urgentes en aras de encontrar una solución: la inmediata salida en bloque del actual Consejo de Administración del Sevilla FC, la creación de un órgano de gobierno consensuado y, especialmente, una ampliación de capital que es imprescindible para evitar que la S.A.D. entre en causa de disolución.

La movilización de la afición, clave

"Para lograr estos tres objetivos, encaminados todos ellos a salvar al Sevilla Fútbol Club de la ruinosa situación deportiva y económica", se pide el apoyo masivo de los seguidores nervionenses. "La afición, que una vez más ha sido un factor determinante en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán para que el SFC haya podido conservar la categoría, tendrá que movilizarse de nuevo. "Estamos en un momento histórico, crítico y transcendente en la historia del club. Toca defender el legado de varias generaciones que nos han dejado, hasta ahora, un Sevilla FC sin especuladores ajenos al sentimiento sevillista. ¡Viva el Sevilla!", sentencia la nota que anima a todos los sienten en blanquirrojo a sumarse a las protestas.