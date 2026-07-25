Luis García Plaza recupera efectivos para realizar una prueba más seria frente al Ceuta

El técnico del Sevilla FC dispuso un once pagado de canteranos en el último amistoso ante el Córdoba, pero el duelo de mañana domingo se presenta como un test más exigente y el madrileño es consciente de que su equipo necesita mejorar

El Sevilla FC continúa con su preparación con la mente puesta ya en su cuarto amistoso de la pretemporada, que tendrá lugar mañana domingo ante la AD Ceuta. Tras las dudas ofrecidas hasta el momento, sobre todo en la parcela ofensiva, con un gol, y de penalti, en tres encuentros, toca medirse a un nuevo rival de Segunda división que fue una de las revelaciones de la pasada campaña en la Categoría de Plata. Y además con morbo, pues en su banquillo se sienta José Juan Romero, bético confeso y opción valorada por Sergio Ramos para suplir a Luis García Plaza cuando pretendía hacerse con la mayoría accionarial del club de Nervión.

Kike Salas y Marcao, de vuelta con el grupo

La cita tendrá lugar en el Estadio Jesús Navas a puerta cerrada, a las 21:00 horas, y en ella el técnico sevillista podrá realizar una prueba más cercana a lo que podría ser su once en el arranque de LaLiga, previsto para el sábado 15 de agosto ante el Rayo Vallecano en el Sánchez-Pizjuán (21:30). Así, la buena noticia ha llegado hoy con la recuperación de Kike Salas, la gran novedad en la sesión matinal de este sábado junto a Marcao, también de vuelta tras sufrir un edema muscular en su cuádriceps derecho que sufrió en la primera semana de trabajo y le ha impedido ser de la partida en los choques disputados.

Por su parte, el central aruncitano fue baja para el último duelo ante el Córdoba por unas leves molestias en el cuádriceps, pero tras ausentarse también en la sesión de recuperación de este pasado viernes ya trabaja junto al resto de sus compañeros. Así, su regreso concede mayores opciones a García Plaza, que en el Nuevo Arcángel tuvo que tirar de Juan Iglesias como central zurdo junto a Sangante.

El esperado regreso de Castrín y las bajas seguras

Además, el preparador madrileño también podría tener a su disposición ante el conjunto caballa a Castrín, que ha acumulado un nuevo entrenamiento con el grupo tras superar una pubalgia que le ha hecho ser baja en los tres amistosos celebrados. De este modo, por vez primera podrían estar los tres centrales del primer equipo disponibles (no se cuenta con Gattoni ni Fábio Cardoso).

Junto a los dos centrales mencionados y el resto de jugadores apartados (Rafa Mir, Joan Jordán y Pedrosa, que se ha unido a ellos), todo apunta a que tampoco actuará frente a la AD Ceuta el nigeriano Ejuke, que trabaja en busca una salida, ni los lesionados Juanlu y Alfon, que se perderá toda la pretemporada, amén de los mundialistas Rubén Vargas y Sow.

Hora de dar un paso al frente

Todo ello, unido a que aún deben llegar varios refuerzos (también habrá salidas), provoca que aún sean escasos los mimbres con los que puede contar Luis García Plaza, que ante el Córdoba, en un duelo saldado con empate a cero que cayó de lado blanquirrojo en los penaltis, dispuso un once pagado de canteranos (solo estaba Manu Bueno como jugador que puede ser considerado ya de la primera plantilla). Por ello, el test ante el cuadro norteafricano se presenta como una buena oportunidad para realizar una prueba más seria, después de que tampoco convenciera en el estreno ante el Juventud Torremolinos, resuelto con un solitario gol de penalti de Miguel Sierra, ni en la visita al KS Cracovia polaco, donde cayó por la mínima.