García Plaza reacciona tras la venta de Akor Adams: lo que pide y sus preferencias para la delantera

Con Isaac Romero como única referencia a día de hoy, el técnico madrileño ha puesto deberes a José Ignacio Navarro con la petición de dos delanteros con un perfil definido

García plaza ha pedido más de un refuerzo para la delantera. IMAGO

El Sevilla confirmó anoche la gran venta del verano con el anuncio del traspaso de Akor Adams al Venezia por un fijo de 17 millones de euros y un máximo de 23,5 kilos en función de variables.

Una operación brillante en lo económico que proporciona cierto margen de maniobra a José Ignacio Navarro, pero que obviamente deja el ataque sevillista bajo mínimos, con Isaac Romero como única referencia después de que concluyera la cesión de Maupay y se consumara el adiós de Alexis Sánchez, también utilizable arriba.

Ante esta situación en la delantera, Luis García Plaza ha reaccionado y le ha trasladado al director deportivo lo que necesita para disponer de una vanguardia competitiva, fundamental para que su proyecto despegue tras perder al máximo goleador el curso pasado.

García Plaza ha solicitado un delantero titular y un complemento

Al técnico madrileño le gusta jugar con dos delanteros, como hizo en la mayor parte de los choques desde que aterrizó en Nervión, y ha comunicado la necesidad de firmar a dos delanteros para elevar considerablemente el nivel de la delantera.

Uno de ellos con el cartel de titular y otro como complemento para competir por el segundo puesto con Isaac Romero siempre y cuando no llegue una oferta irrechazable que propicie la salida del lebrijano verano, lo que no se puede descartar en ningún momento.

La realidad es que Luis García Plaza le rescató y le concedió protagonismo, por lo que entra en sus planes para el proyecto 26/27, pero su falta de gol le convierte en insuficiente como principal recurso para la producción blanquirroja.

Conocer LaLiga, un requisito sobre la mesa para la delantera

En este sentido, el preparador madrileño considera indispensable el aterrizaje de dos puntas y, dentro de las posibilidades que ofrezca el mercado con la estrechez económica sevillista, apuesta, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, por un perfil de delantero que conozca LaLiga, preferiblemente nacional para continuar con la deseada españolización progresiva del equipo.

De momento, dos de los cuatro fichajes responden a esta preferencia, Guridi y Juan Iglesias, y se rastrea el mercado con esta directriz, lo que ha propiciado que haya sido vinculado, por ejemplo, el nombre de Fran Navarro, delantero valenciano de 28 años que milita en el Sporting de Braga.

El técnico pide celeridad para la llegada, al menos, de uno de los puntas

Después de asegurar la continuidad de Vlachodimos, el otro gran esfuerzo económico se destinará a la delantera, lo que no significa que la fórmula preferida deje de ser la misma que con el internacional heleno, una cesión, pero en este caso con opción a compra.

García Plaza ha pedido también que, al menos uno de los puntas, llegue lo antes posible para poder disponer de sus servicios en pretemporada lo más pronto posible y Navarro trabaja en acelerar las gestiones para cumplir los deseos del míster y la obligación imperiosa de reforzar la punta de lanza de manera vehemente.