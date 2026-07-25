El acuerdo con Fran González y la fórmula elegida para su fichaje por el Sevilla

El club de Nervión ya ha alcanzado un entendimiento con el joven guardameta, pero ahora debe hacer lo propio con el Real Madrid, que como es habitual no quiere perder del todo el control sobre uno de sus canteranos más prometedores

La necesaria revolución que necesita la plantilla del Sevilla FC afectará a todas sus líneas, también a la portería. Sin duda, una de las gestiones de José Ignacio Navarro más alabadas hasta la fecha ha sido la continuidad de Odysseas Vlachodimos, lo que parecía imposible cuando acabó la pasada campaña. El internacional griego seguirá siendo el meta titular para Luis García Plaza en la 26/27. Pero la marcha de Orjan Nyland, que sigue sin equipo, abría una interrogante sobre la identidad del segundo cancerbero que está cerca de ser resuelta.

Pese al buen rendimiento de Alberto Flores, que cada vez que tiene la oportunidad responde, como hizo en el amistoso ante el Córdoba al detener un penalti que celebró con rabia, el club de Nervión ha apostado por cazar a otro joven talento para su portería. Ya a mediados de junio, el periodista Ángel García (@Cazurrendo) apuntó el interés en Fran González, añadiendo ayer mismo que, pese a la competencia de Celta de Vigo, Espanyol y Racing de Santander, desde el Sánchez-Pizjuán han avanzando mucho en las últimas horas para hacerse con el internacional sub 21.

José Ignacio Navarro utiliza la misma táctica que con Julio Díaz

Tanto es así, que ya tiene un acuerdo cerrado con el meta leonés de 21 años, como añade ABC de Sevilla. Una estrategia idéntica a la seguida con otro joven valor como Julio Díaz, con el que también existe un entendimiento para que firme por cuatro temporadas, tras impedir a última hora que fichase por el Levante. Pero en ambos casos, resta alcanzar un trato con sus respectivos clubes.

Por el lateral izquierdo, el Atlético de Madrid no tiene prisa, sabedor de que tiene muchos pretendientes en Primera división, sirviendo como referencia el traspaso que ya tenía acordado con el club granota: un millón de euros por el 50% del pase. Una fórmula parecida a la que plantea el Real Madrid con Fran González, pues el conjunto blanco siempre acostumbra a mantener cierto control sobre sus canteranos más prometedores y no será menos con el meta de su filial, que tiene contrato hasta 2028. Así, lo que se negocia es un traspaso por una parte de sus derechos, quedándose los blancos un elevado porcentaje del mismo, y se avanza en ello aunque las relaciones entre clubes no son las mejores.

Los números de Fran González

En la 'casa blanca' consideran que Fran González tiene un gran futuro por delante, pero ahora mismo la puerta está cerrada con Courtois y también está Lunin por delante. Por ello, una operación de estas características le permitiría seguir teniendo de algún modo a mano a un guardameta que ya debutó con el primer equipo en LaLiga en la 24/25 y viene de jugar 28 encuentros esta última campaña con el Real Madrid Castilla en el Primera RFEF, manteniendo seis veces su portería a cero.

Un meta a largo plazo, con el futuro de Vlachodimos en el aire

En el Sevilla FC, por su parte, se piensa en el ex canterano de la Cultural Leonesa, de donde salió en edad juvenil, como relevo de Vlachodimos y, a su vez, un portero de futuro. No en vano, la continuidad del griego, con 32 años, solo está asegurada hasta final de temporada, cuando acaba su segunda cesión. Aunque el próximo verano entrará en su último año de contrato con el Newcastle y eso podría ser aprovechado para quedárselo de nuevo.

El plan con Alberto Flores

Pero para eso aún falta mucho. Antes toca resolver el puzle de la portería para este nuevo curso y todo apunta a que el Alberto Flores será el sacrificado. A sus 22 años, el de Fuentes de Andalucía lo que necesita es jugar con continuidad y el Sevilla Atlético, con el que disputó 25 encuentros la pasada campaña, se le queda pequeño. Pero la idea con él sería seguir manteniéndolo también bajo el paraguas nervionense, ya sea con una cesión (para lo cual tendría que renovar antes, pues acaba en 2027) o mediante una salida que permita conservar