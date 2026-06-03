La afición del Sevilla señala a Del Nido Benavente: segundo día de protestas en el Sánchez-Pizjuán

'El sevillismo no olvidará vuestras caras', se lee en varias pegatinas junto al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En ellas, el expresidente también comparte ahora culpas con aquellos con quienes firmó el comunicado contra Sergio Ramos. Los manifestantes dedicaron vítores a 'Paco el Carpintero', histórico trabajador del club despedido hace dos años

La situación a día de hoy en la calle es muy similar a la del club; es decir, caóticamente imprevisible. Sin embargo, la sensación en la afición del Sevilla FC es unánime: algo hay que hacer. 'El que pueda hacer que haga', como dijo aquel. Si se puede organizar una gran manifestación de manera masiva, adelante. En eso andan Biris Norte, Accionistas Unidos o la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando. Mientras tanto, hay otros que no quieren perder ni un segundo. Por eso, hay una convocatoria diaria a las 21:00 horas en el mosaico de Preferencia del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para protestar contra los actuales responsables de esta apocalíptica realidad.

Del Nido Benavente, en la 'diana': "El sevillismo no olvidará vuestras caras"

Después de congregar a unos 60 aficionados en la noche del pasado martes, este miércoles ha repetido presencia un grupo más o menos similar en cantidad al que había en el día anterior. La iniciativa -que ha durado algo menos de media hora- ha vuelto a dejar a la vista pancartas en las que se han podido escuchar cánticos y leer consignas como 'Directiva, dimisión; fuera del Sevilla', 'El Sevilla se desangra', 'Fuera okupas', 'Junior, vete ya' o 'Al Sevilla se le respeta'.

Como siempre, el rostro del actual presidente, José María del Nido Carrasco, era el más repetido en la cartelería; con muchas alusiones también a los cabezas de las familias Castro Carmona, Guijarro, Alés o Carrión y al abogado Alberto Pérez Solano. Además de estas caras tan habituales, uno de los aspectos más llamativos que dejan estas protestas es la inclusión entre los 'Non gratos' del expresidente José María del Nido Benavente.

Todo ello se debe a que, tras muchos meses de repentino silencio, el otrora autoproclamado líder de la oposición y azote del consejo de administración que ha llevado a la ruina a la entidad se ha reconciliado 'en secreto' con los actuales dirigentes para ir todos juntos en ese proceso de venta que ha acabado saltando por los aires. La presencia de su firma en el comunicado de los grandes accionistas para cargar contra Sergio Ramos, justo al lado de las de aquellos a los que tanto ha criticado, le señala como un culpable más para el sevillismo.

'Paco, el Carpintero', uno de los más jaleados por la afición del Sevilla FC

En la protesta ha llamado la atención la presencia de numerosos sevillistas de edad avanzada, socios antiguos que vuelven a salir a la calle como ya hicieran en el verano de 1995 para evitar el descenso administrativo a la entonces llamada Segunda división B. Entre las caras más jaleadas en este encuentro frente al mosaico ha destacado la de Paco, el Carpintero, cuyo despido se convirtió en uno de los símbolos de la imparable deriva económica en la que estaba inmerso el club.

Francisco Durán (es su verdadero nombre) llevaba más de 65 años como utillero, desde tiempos de la presidencia de Ramón Sánchez-Pizjuán, y tenía un sueldo muy bajo por una labor que hacía principalmente por su incondicional amor al club; pero todo ello no le libró de una oleada con más de medio centenar de despidos de trabajadores del Sevilla FC en el verano de 2024. Antes de disolverse la protesta, los participantes quedaron para el tercer capítulo: mañana, en el mismo sitio y a la misma hora. Y así, prometen, será cada uno de los días que esta directiva siga al frente del club.