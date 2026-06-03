Manifestación inminente y masiva del sevillismo para destronar a la directiva del Sevilla

Tres colectiva¡os nervionenses han anunciado la preparación de una movilización multitudinaria por la situación extrema del club y que pronto se conocerán todos los detalles

El sevillismo está viviendo un auténtico calvario desde hace varios años por la calamitosa situación del Sevilla a nivel institucional, económico y deportivo, que ha dejado al equipo a un paso del descenso en las dos últimas campañas y sin capacidad financiera para reaccionar.

Una situación que se ha agravado tras la ruptura de las negociaciones para la compra del club por parte de Sergio Ramos y que ha hecho estallar de forma definitiva a la afición, harta de una pésima gestión directiva que ha sumido en la ruina a una entidad histórica que ahora se asoma al borde del precipicio.

El sevillismo saldrá a la calle de manera multitudinaria

Así, el sevillismo ha dicho 'basta ya' y saldrá a la calle con una movilización masiva en contra de los máximos dirigentes y con el único objetivo de unirse para salvar al Sevilla en un momento crítico.

No en vano, tres colectivos como la Federación de Peñas Sevillistas, Accionistas Unidos y Biris Norte han anunciado en sus respectivas redes sociales que ya trabajan en una manifestación multitudinaria por las calles de la capital hispalense bajo el lema #ElSevillaSomosNosotros.

"SOS Sevilla FC. Diferentes colectivos sevillistas, estamos trabajando en la preparación de una manifestación multitudinaria. La organización requiere numerosos trámites, por lo que aún no podemos anunciar la fecha. Muy pronto será comunicada", reza el comunicado que han compartido en sus cuentas de 'X', antiguo Twitter, las tres plataformas antes reseñadas.

Ponen como ejemplo la manifestación de 1995

Tal y como apunta la publicación, todavía no hay una fecha fijada a aún para la movilización masiva, pues ahora mismo están centrados en los trámites que requiere una iniciativa del tal índole, en la que esperan que el sevillismo se eche a la calle de manera masiva, como sucedió en agosto de 1995 cuando se decretó el descenso administrativo de los nervionenses a la tercera categoría del fútbol español. De hecho, la foto que ilustra el comunicado es de dicha manifestación.

En este sentido, señalan que muy pronto se comunicará la fecha para esta protesta, que se llevará a cabo un año después de la concentración y la marcha pacífica que el sevillismo protagonizó el 27 de junio de 2025 en el centro del Sevilla para pedir la dimisión de la actual junta directiva.

En esta ocasión se esperan que sean más los sevillistas que sumen a la manifestación para que la voz de la afición suene más fuerte que nunca para denunciar la situación del club y exigir un cambio en la alta cúpula.

Concentraciones diarias alternativas en el Sánchez-Pizjuán

Cabe destacar que ayer comenzaron unas concentraciones diarias bajo el Mosaico del Sánchez-Pizjuán promocionada por redes sociales. En su primera convocatoria reunió a algo más de 60 sevillistas para protestar por la gestión del actual consejo de administración.