Reacción pública de Sergio Ramos a las últimas novedades sobre la compra del Sevilla

Un día después de la rueda de prensa y ante la firmeza de los máximos accionistas, el camero ha reaparecido con un mensaje en redes que ha sido bien recibido por los sevillistas: "No te rindas"

Sergio Ramos ofreció ayer a pecho descubierto su versión de lo ocurrido en la compraventa frustrada del Sevilla después del duro comunicado emitido por los máximos accionistas. Una comparecencia en la que tendió la mano a los vendedores para retomar las negociaciones, asegurando que realmente en ningún momento respondieron a su propuesta y que solo supo que la rechazaban a través de la prensa.

Su comparecencia, en la que expuso números muy diferentes a los señalados por los accionistas y señaló que solo había cinco millones de euros de diferencia entre la primera y la segunda propuesta, produjo una enorme ola de reacciones en todos los frentes y muchas de ellas a su favor, sobre todo en el seno del sevillismo, donde le consideran como la mejor solución a día del hoy para el Sevilla.

La rueda de prensa no varió la postura de los máximos accionistas

Sin embargo, la rueda de prensa no cambió en nada la postura de los máximos accionistas, que ya han comenzado a negociar con otros grupos inversores y que filtran que la segunda parte de la oferta explicada por Ramos nunca estuvo sobre la mesa.

Una respuesta que convierte en imposible a día de hoy que las partes se vuelvan sentar para tratar llegar a un acuerdo a pesar de la intención confirmada por el camero de cambiar los términos de su oferta sobre la base marcada. Además, LaLiga desmontó casi de inmediato su argumento de que había modificado su propuesta para ampliar a 120 millones el montante de la ampliación de capital por recomendación de la patronal.

Respuesta de Sergio Ramos en redes sociales

Pese a todo, Sergio Ramos no arroja la toalla y reaccionó positivamente a las informaciones sobre la caída irreversible de la operación a pesar de sus intentos de reavivarla con la predisposición y tono cordial utilizado en su rueda de prensa.

Así, en la tarde de hoy realizó una publicación en sus redes sociales haciendo gala de su sevillismo en la que compartió una serie de fotos de su comparecencia antes los medios el pasado lunes en el Hotel Torre Sevilla, Las imágenes aparecen acompañadas como texto con corazones de los colores del Sevilla. En algunas de estas fotos aparece muy sonriente en un intento, posiblemente, de transmitir optimismo en un momento complicado por la firmeza de los accionistas a no negociar más.

Lo cierto es que sus explicaciones le permitieron preservar su credibilidad ante los ojos de muchos sevillistas convencidos por sus argumentos, lo que se refleja con claridad en las respuestas a su publicación, la mayoría positivas y de ánimo. De hecho, le piden que no se rinda y que el sevillismo le necesita para revertir la situación, si bien nada de esto servirá realmente para abrirle de nuevo la puerta del club para su compra.