LaLiga desmonta el argumento de Sergio Ramos: niega su "recomendación" para salvar al Sevilla

El camero insistió en que su oferta cambió los términos de la ampliación de capital, pasando de 80 a 120 millones de euros, al ser aconsejados en este sentido por el ente que preside Javier Tebas, desde donde desmienten que hayan tenido nada que ver en ello

Sergio Ramos ha pasado a la acción este lunes para defenderse del durísimo comunicado lanzado por los principales accionistas del Sevilla FC, que le han acusado de engañarlos de manera premeditada. El camero ha dejado claro que no ha incumplido ningún acuerdo y que no teme por las denunciadas anunciadas por la parte vendedora, pues en realidad no había nada firmado. Pero sorprendentemente, les ha tendido al mismo tiempo la mano para tratar de cerrar una compra que se antoja realmente imposible. Principalmente, porque su versión sobre la oferta presentada dista mucho de la explicada por las grandes familias de accionistas nervionenses, por más que el ex madridista defienda de que "solo hay una diferencia de 5 millones de euros".

Las explicaciones de Sergio Ramos

"En este periodo de tiempo ha habido dos planteamientos. El inicial, que trataba de la adquisición del 85% del capital con una inversión de 80 millones para una ampliación de capital, con 279 millones para los accionistas, a 3.175 euros por acción. Un total de 359 millones. El planteamiento tuvo que adaptarse atendiendo a la recomendación de LaLiga y nuestros asesores que nos recomiendan una ampliación de 120 millones, no de 80, antes del 30 de junio para garantizar la viabilidad del club. En este sentido el planteamiento final presentado el miércoles, con la correspondiente prueba de fondo ilimitada del Banco Santander y otro internacional de primer nivel, consiste también en la adquisición de hasta el 85% de las acciones a través de una ampliación de 120 millones y el pago de los accionistas, en este caso en dos fases. En la primera se abonaría entre 105 y 141 millones y en la segunda un mínimo de 137 millones a los accionistas actuales, a 3.175 euros por acción. Una inversión de 362 millones sin haber modificado el precio de la acción", explicó.

En LaLiga son contundentes: "Es rotundamente cfalso"

Pero en su argumento hay algo que comienza a flojear. Y es que desde LaLiga niegan que hayan tenido nada que ver con esa nueva propuesta, desmintiendo que hayan aconsejado una mayor ampliación de capital para inyectar la necesaria liquidez económica a la entidad. Según ha informado ABC, fuentes del ente presidido por Javier Tebas han apuntando que es "rotundamente falso" que hayan dado esas indicaciones a Sergio Ramos y su grupo inversor, entre otras cuestiones porque nunca lo han hecho con ningún club ni tienen potestad para ello, aunque entienden que es evidente que la ampliación de capital es la mejor vía para tratar de revitalizar a una entidad que se haya en una situación límite.

Solo hube una reunión a comienzos de marzo con Five Eleven Capital

En todos estos meses de negociaciones, la parte interesada en hacerse con el control del Sevilla FC solo realizó una consulta a la patronal de clubes. Fueron los propios dirigentes nervionenses los que le dieron permiso para buscar respuestas ante los posibles escenarios que se pudieran dar una vez que se formalizara la compra-venta. Y por ello, Five Eleven Capital, ahora desaparecido o al menos en un segundo plano, acudió a LaLiga por medio de su CEO, Martín Ink, para analizar las posibles soluciones a los graves problemas financieros del club sevillista mediante la citada ampliación de capital de 80 millones, sin recibir consejos sobre cantidades concretas o plazos.

Desde entonces, nadie del grupo de Sergio Ramos ha vuelto a ponerse en contacto con LaLiga, que no ha tenido noticias directas del camero en ningún momento. Por ello, aunque insistiera en varias ocasiones en esa "recomendación" para elevar la ampliación de 80 a 120 millones, todo apunta a que dicha estrategia sólo fue ideada por sus propios asesores. Meses después de aquella única toma de contacto, el pasado 11 de mayo, se llegó a un acuerdo verbal para la transacción. Pero nada tuvo que ver la organización encabezada por Javier Tebas entre esa fecha y el pasado día 27, cuando llegó esa segunda oferta que ha sido rechazada por los principales accionistas.