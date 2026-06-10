El Sevilla presenta su campaña de abonados con una nueva congelación de precios: fechas, tipos de socio e importantes novedades

El club nervionense lanza la campaña de abonados de cara a la temporada 26/27 que, a pesar de la rumorología de estos últimos días, mantendrá sus precios por cuarto año consecutivo e incluirá nuevas medidas en busca de evitar el absentismo en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC, en la mañana de este miércoles, ha presentado la campaña de abonados para esta temporada 26/27. Con el lema 'Nervión, corazón de Sevilla', el club pone en marcha un proceso de renovación y alta de abonos que dará su pistoletazo de salida el próximo lunes 15 de junio a las 12:00 de la mañana. La principal noticia, con toda la rumorología que había surgido alrededor de este tema en los últimos días, se congelan los precios por cuarta temporada consecutiva. En esta campaña, varias son las novedades que se presentan y que ponen medidas, entre otras cosas, para buscar la mayor asistencia posible al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Las fechas de la campaña de abonados

Esta campaña de abonados, como se ha indicado anteriormente, comenzará el lunes 15 de junio a las 12:00. Aquí comienza un periodo de renovación que se extenderá hasta el 2 de julio a las 23:59. Los cambios de localidades, una vez que los socios ya hayan renovado, se podrán hacer del 6 al 8 de julio. Por último, para la alta de los nuevos abonados, se podrá hacer del 10 al 13 de julio. Esto se extiende para los socios rojos y, en este caso, hay una novedad importante. En anteriores ocasiones, se favorecía que las nuevas altas fuesen los menores de edad. El club, atendiendo a reclamaciones de ciertos sectores del sevillismo, dividirá esto en un 50% para los menores y otro 50% para aquellos socios rojos que tengan más número de antigüedad.

La campaña, como en anteriores ocasiones, será 100% online. Los abonados recibirán un SMS con el que podrán renovar el abono, aunque también se podrá realizar a través del portal de socio. Para los mayores de 65 años, aquellos mayores que sufren brecha digital o para pagar en efectivo; podrán solicitar una cita previa para que se les atienda físicamente.

Se mantienen los precios por cuarto año consecutivo y una importante novedad: la división de la cuota

A pesar de las especulaciones que habían surgido en estos últimos días, se confirma que el precio se mantiene por cuarto año consecutiva. Una buena noticia para los bolsillos de los sevillistas, que continuarán teniendo los privilegios que el abono del pasado año contenía. Al igual que para los socios rojos, que tendrán una cuota de 89 euros para los adultos, 55 euros para los juveniles menores de 18 años y 50 para aquellos menores de 5 años.

En este sentido, entra en juego una novedad importante. Y este es el nuevo sistema de pago por cuotas. Los socios abonados, este próximo verano, pagarán su cuota correspondiente de ser abonado -para entenderlo mejor, su sitio en el asiento-. En el próximo mes de enero, para poder igualarlo a año natural, pagarán su correspondiente cuota de socio. No es una subida de precio, es una división de la cuota. Al final, se pagará lo mismo pero con pagos diferenciados en dos meses. Para que se tenga en cuenta, la cuota de socio para los mayores de 21 años es de 89 euros, para los menores de 21 es de 50 euros y para los menores de cinco es de 50 euros.

Para que se pueda entender el caso, se pone de ejemplo un abonado en Gol Sur. Este verano, si renueva, pagará su cuota de abonado (281 euros) y en invierno su cuota de socio (89 euros). En la web, se verá reflejado el precio total, por lo hay que quitarle la cuota de socio para saber lo que se pagará en este periodo veraniego.

Más medidas para evitar el absentismo en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El pasado año, desde el club ya se pusieron ciertas medidas que buscaba reducir la tasa de absentismo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El feudo hispalense, es cierto, que está por debajo de la media de LaLiga; que es de un 17%, situándose el nervionense en un 14%. Respecto al pasado año, hay mejoras en este sentido, pero ahora se lleva a cabo una medida importante que también atañe a los socios no bonificados.

Habrá una regla de catorce partidos de asistencia. En la anterior campaña de abonados, se hizo hincapié en los abonos bonificados, que son los que se atañen a paquetes como el Pack Familiar. Estos tenían cuatro opciones que poder hacer con su abono: asistir, ceder al club, venderlo a un familiar (el abonado obtiene el 50% de la entrada) o upgrade a un sitio superior. Esto se mantiene para este año y, en caso de no cumplir esa asistencia de catorce partidos, perderán la bonificación para la 27/28.

Ahora entran en juego los abonados no bonificados. En este caso, se incluye una importante novedad. Para llegar a esos catorce partidos, los socios podrán tomar hasta cinco acciones: asistir, cederlo al club (gestiona el club la venta), prestar el abono (gratis para un partido no top), vender a un tercero directamente (obtienes el 25% de la entrada de un partido top) o el upgrade a un sitio superior. En caso de no cumplirse, se perderá el precio de renovación de cara a la 27/28, pagándose como una nueva alta.

La novedad entra en el apartado de poder prestar el abono, algo que se ha solido hacer siempre, aunque ahora tendrá un control necesario. El abonado podrá prestar el carnet a un tercero sin coste alguno, metiéndose en el portal de abonado, poniendo los datos de esa correspondiente persona y que esta pueda asistir. Una medida más que busca poner facilidades a esa asistencia. Eso sí, como dato importante, esto no se podrá hacer en los considerados partidos TOP (Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Betis y FC Barcelona).

Un abono formato digital aunque con la posibilidad de solicitar en físico

Por último, el abono este año estará en formato online. Si un abonado desea el formato físico, lo podrá solicitar ya sea en el momento de la renovación o en un momento posterior, teniendo que pagar el correspondiente gasto de envío.