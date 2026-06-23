Accionistas Unidos responde al movimiento con Del Nido: "Del pacto por la pasta al pacto por la venta del Sevilla"

"No estorben", reclama el colectivo nervionense, pidiendo que dejen paso al sevillismo y señalando de manera muy rotunda a qué huele este repentino acuerdo para disolver todas las cuitas judiciales de dos partes que llevaban años enfrentandas de manera aparentemente irreconcialible pese al manifiesto bloqueo al que ha estado sometido la sociedad

Del 'pacto por la pasta' al pacto por la venta del Sevilla FC. Ése es el resumen que el grupo Accionistas Unidos hace de la noticia que ha trascendido este martes y que apunta a un acuerdo para el final de todos los litigios abiertos entre el otrora beligerante José María del Nido Carrasco y las principales familias que rigen los designios de la entidad.

A buen entendedor, pocas palabras más son necesarias para definir a que huele una maniobra judicial que de manera unánime se ha interpretado como la antesala de una posible negociación en bloque para traspasar ese 80 por ciento de la sociedad que no llegó a adquirir Sergio Ramos.

Accionistas Unidos reacciona al acuerdo entre Del Nido Benavente y las grandes familias del Sevilla FC

"2019: El Pacto por la Pasta. 2026: El Pacto por la venta del Sevilla FC. Entre medio, las familias mayoritarias de la SAD han permitido durante más de un lustro que el club se desangre deportiva y económicamente, que la institución quede paralizada en los juzgados y que hayan puesto en riego la supervivencia del Sevilla FC", ha expresado con vehemencia el grupo Accionistas Unidos en un comunicado remitido a través de las redes sociales acompañado de una imagen de la reciente manifestación por las calles del centro de la ciudad. "Sólo el sevillismo ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y lo volvió a manifestar alto, claro y masivamente el pasado 18 de junio. ¡No estorben! ¡Den un paso al lado, dimitan, y dejen a esta centenaria institución en manos del sevillismo!", reclama la agrupación que aglutina el sentir de esos accionistas nervionenses sin el poder individual necesario para hacerse oír.

Así, AU sale en respuesta a esa noticia sobre la oportuna reconciliación de dos mitades supuestamente irreconciliables hasta el punto de generar años de ataques públicos entre el patriarca de la familia Del Nido y su primogénito, actual presidente del Sevilla FC con el apoyo de los Castro, Guijarro, Alés o Carrión. Es decir, los antiguos socios de Sevillistas de Nervión durante sus años de mandato, con quienes reapareció en el comunicado conjunto contra la rueda de prensa de Sergio Ramos.

Una entente cordial de lo más oportuna en plena búsqueda de un nuevo comprador

Este acuerdo revelado por Diario de Sevilla tiene lugar muy pocos días antes de un nuevo encuentro en los juzgados, con el juicio por ese pacto que los máximos accionistas firmaron en el año 2019, que estaba fechado para el lunes y el martes de la semana que viene.

En este sentido, Del Nido y la parte demandada, el Sevilla FC y Sevillistas de Nervión, mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un entendimiento para solicitar la suspensión de los pleitos mercantiles y civiles que están vigentes, mientras que los están por vía penal siguen adelante. También siguen moviéndose los contactos. Como viene contando ESTADIO Deportivo, y de manera quizás contradictoria, el trato fallido con Sergio Ramos ha generado un efecto llamada a supuestos inversores solventes.