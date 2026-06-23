Del Nido Benavente firma la paz con el Sevilla para facilitar la venta del club

El expresidente ha pactado verbalmente con los máximos accionistas y con el club solicitar la suspensión de los pleitos mercantiles para escenificar unidad ante los compradores

Después de cerca de una década de enfrentamientos y litigios judiciales por la lucha de poder en el Sánchez-Pizjuán, José María del Nido Benavente, con motivo de las negociaciones para la venta de la entidad, se ha alineado con los máximos accionistas de la entidad, lo que quedó confirmado en que también firmó el comunicado emitido por las grandes familias tenedoras tras el cambio de oferta de Sergio Ramos.

Una unión inesperada ratificada definitivamente con el acuerdo verbal que ha alcanzado Del Nido Benavente con el Sevilla para solicitar a los juzgados la suspensión de los pleitos mercantiles abiertos por vía judicial para escenificar que la paz impera en Eduardo Dato ahora que, como reveló ESTADIO Deportivo, están inmersos en negociaciones con un nuevo comprador después de romperse las conversaciones con el camero.

Este acuerdo revelado por Diario de Sevilla se produce poco antes de un nuevo encuentro en los juzgados, con el juicio por el pacto que los máximos accionistas firmaron en el año 2019, pues está fechado para el lunes y el martes de la semana que viene.

Del Nido y la parte demandada decidieron en una reunión frenar los proceso judiciales

Del Nido y los máximos accionistas que comandan en Nervión han entendido que es estrictamente necesario una desescalada judicial de cara a vender al club, porque los enfrentamientos públicos juegan en contra de sus intereses tanto en cuanto un comprador serio puede echarse atrás al comprobar la inestabilidad institucional.

En este sentido, Del Nido y la parte demandada, el Sevilla FC y Sevillistas de Nervión, mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un entendimiento para solicitar la suspensión de los pleitos mercantiles y civiles que están vigentes, mientras que los están por vía penal siguen adelante.

Esta iniciativa dibuja una imagen institucional muy diferente a la anterior, en la que el expresidente denunció una y otra vez al club por no permitirle votar en las Juntas de Accionistas cuando todavía contaba con el apoyo de los 'americanos'. Finalmente, ya consiguió participar activamente, pero ya sin el peso necesario para poder incluir en las decisiones.

El acuerdo frenará el juicio por el pacto de 2019 que se celebra el lunes

Así las cosas, este acuerdo frenará la celebración del importante juicio del próximo lunes a la par que supondrá el fin de las continuas hostilidades en las altas esferas de la entidad nervionense, evidentes tanto por los ataques públicos de Del Nido Benavente como por las denuncias y los enfrentamientos en numerosas Juntas de Accionistas. De hecho, tiempo atrás se tuvieron que celebrar dos asambleas extraordinarias por exigencia del exmandatario.