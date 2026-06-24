El peligro del Sevilla con los tiempos de la portería: aprietan para llevarse a Diego Conde

El Deportivo de La Coruña ha avanzado de forma importante en las negociaciones con el meta del Villarreal, al que en Nervión mantienen en cartera mientras se sigue soñando con el regreso de Vlachodimos

La vuelta al trabajo en el Sevilla FC está a la vuelta de la esquina (el primer entrenamiento está programado para el 6 de julio) y la gran prioridad sigue siendo reforzar una portería que solo tiene como inquilino actualmente al canterano Alberto Flores. La idea es que Luis García Plaza pueda contar desde el primer día con otro cancerbero, el presumible titular, pero a José Ignacio Navarro le toca jugar con los tiempos y resulta difícil que estos encajen con lo que sería más positivo a nivel deportivo.

El Sevilla FC, centrado en Vlachodimos y vigilando de reojo a Diego Conde

El nuevo responsable de la planificación nervionense trata de apurar las posibilidades para tener de vuelta a Odysseas Vlachodimos. Lo que parecía un sueño imposible cada día parece un poco más factible. Pero no parece que la solución vaya a llegar pronto. El griego se encuentra feliz en la capital hispalense y desea volver, o en su defecto quedarse en LaLiga. Una baza con la que tratarán de apretar los sevillistas. Pero el Newcastle, donde tiene tres años más de contrato, busca ingresar el máximo dinero posible (pedía de salida 10 millones de euros) y no transigir con la nueva cesión que plantearían desde Nervión, aunque ya ha visto cómo el Panathinaikos ha optado por otro guardameta.

Mientras tanto, el Sevilla FC guarda en barbecho el nombre de Diego Conde. Pero corre el serio riesgo de que se acabe escapando y al final quedarse compuesto y sin novia, pues en realidad tampoco está nada claro el regreso de Vlachodimos. Al madrileño, decidido a salir del Villarreal, no le faltan pretendientes. Y uno de ellos ha avanzado de forma notable en las últimas horas, lo que provoca que estén alerta en el Sánchez-Pizjuán, donde también manejan los nombres del madridista Fran González y el joven Armin Pecsi, del Liverpool.

El contrato que el Deportivo le ofrece a Diego Conde

Según apunta el periodista Ángel García (@Cazurreando), el Deportivo de la Coruña ha tomado la delantera y su director deportivo, Fernando Soriano, ha dado pasos significativos en la negociación con el aún cancerbero del 'submarino amarillo', al que le ofrece tres años de contrato. Una estabilidad que es vista con agrado por el que fuese Trofeo Zamora de Segunda división con el Leganés, que en Riazor tendría que pelear por un sitio en el once con el ex sevillista Álvaro Fernández, quedando también en la plantilla el veterano Germán Parreño.

Las intenciones del Villarreal: el precio del traspaso

Precisamente, el hecho de asegurarse a priori el estatus de titular es una de las condiciones que ha planteado Diego Conde en caso de aterrizar en el Sevilla FC. Pero desde la avenida Eduardo Dato no acaban de dar el paso. Los primeros contactos se dieron cuando Antonio Cordón aún estaba al frente de la dirección deportiva. Pero no se ha ido más allá también por el hecho de que ya se conoce que el Villarreal prefiere un traspaso y no un préstamo, y aunque el mismo no sería muy elevado, sí conllevaría un esfuerzo para un club que el verano pasado invirtió solamente 250.000 euros.

En La Cerámica pretenden cubrir la amortización de un fichaje que les costó 4 millones hace dos veranos y exigen entre 1,5 y 2 millones de euros por el traspaso del ex canterano del Atlético de Madrid, que a sus 27 años tiene un valor de mercado de 3 millones, según la web especializada Transfermarkt.

Más 'novias' para Diego Conde

Junto a Sevilla FC y Deportivo de La Coruña, Diego Conde también ha aparecido en el punto de mira del Celta de Vigo, que busca competencia para rumano Radu, y se ha apuntando el interés de uno de los recién descendidos a Segunda. Al meta madrileño, de concretarse, le atrae la posibilidad de jugar en Nervión. Pero el comienzo de las pretemporadas se acercan y podría cansarse de esperar para poner rumbo a La Coruña, donde el Deportivo pretende armar un proyecto interesante que le consolide en la máxima categoría tras su ascenso.