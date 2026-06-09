El Newcastle le pone precio y Vlachodimos pasa a la acción: quiere seguir en el Sevilla

Aunque se trata de una opción muy complicada, el meta internacional griego ha comunicado a las partes interesadas que desea continuar en Nervión e incluso estaría dispuesto a presionar y hacer sacrificios para ello

El Sevilla FC trata de avanzar en su planificación de la próxima temporada, la cual se vio frenada por el sainete de la frustrada venta del club a Sergio Ramos, y tiene como gran prioridad en estos momentos la contratación de al menos un portero. En un mes aproximadamente, Luis García Plaza comenzará a preparar la 26/27 en la ciudad deportiva y en estos momentos solo cuenta bajo palos con Alberto Flores, al que como ha informado ESTADIO Deportivo se le ha prometido que dará el salto definitivo al primer equipo.

De un lado, Orjan Nyland ya se ha despedido "como un sevillista más", mientras prepara con Noruega un Mundial para el que se perfila como titular. Pero en el caso de Odysseas Vlachodimos, aunque su marcha también se daba por hecha, aún existe un pequeño hilo de esperanza. De forma paralela se han realizado gestiones por Diego Conde, adelantadas por Antonio Cordón antes de marcharse. Pero desde Nervión siguen sin dar el paso definitivo por el meta del Villarreal, que sí maneja ya otras dos ofertas. Una posible pista acerca de las intenciones del club nervionense, que podría apurar sus opciones con el internacional griego.

Al contrario que han hecho Batista Mendy y Neal Maupay, los otros dos jugadores cedidos del plantel, el cancerbero nacido en Stuttgart no se ha despedido formalmente. Al contrario, según indica el diario As, ha comunicado a las partes interesadas que desea seguir en el Sánchez-Pizjuán y que hará todo lo que esté en su mano para conseguirlo.

El Newcastle quiere más de 10 millones de euros

Su deseo, no obstante, choca frontalmente con las intenciones del Newcastle, dueño de su pase hasta 2028 tras pagar casi 24 millones de euros hace dos veranos al Nottingham Forest. Tras su gran rendimiento en Nervión, el club inglés quiere aprovechar la ocasión para recuperar la mayor parte posible de tan elevada inversión, apuntando The Chronicle que ha tasado al heleno en 10 millones de libras, cantidad del todo inalcanzable para el Sevilla FC.

Pero no será fácil que algún club pague dicha cantidad por Vlachodimos. Principalmente, porque tiene ya 32 años, de ahí que su valor de mercado haya bajado de 4 a 3 millones de euros en la reciente actualización de la web especializada Transfermarkt. De momento, ha sido vinculado con el Besiktas turco y el principal interesado es el Panathinaikos, donde ya militó. Pero la prensa griega ya recogía este pasado lunes su negativa a volver a Atenas, ante el deseo de seguir compitiendo en una de las principales ligas de Europa, y continuar en el Sevilla FC sería en realidad su gran anhelo.

Podría bajarse su elevado sueldo

Incluso se apunta que estaría dispuesto a rebajarse su importante salario, que en esta última temporada ha sido compartido con el Newcastle. Pero su continuidad, en cualquier caso, sigue siendo muy complicada, pues solo sería posible mediante un nuevo préstamo del que las 'Urracas' no quieren ni oír hablar, desentendiéndose en ese caso de volver a asumir un porcentaje de su ficha.

Vlachodimos, por su parte, ya dejó claro que ha sido muy feliz en la capital hispalense durante esta campaña y que le gustaría seguir. "Como he dicho muchas veces, me siento muy bien aquí, mi familia se siente muy bien aquí. Nos encanta estar aquí, nos encanta el club, la ciudad... Pero la cuestión es que soy jugador del Newcastle, así que no sé qué va a pasar en verano", afirmó meses atrás, cuando Antonio Cordón puso en marcha la maquinaria para tratar de retenerlo, llegando a la conclusión de que sería una tarea casi imposible.

El Newcastle no cuenta con Vlachodimos

Lo que está claro es que St. Jame's Park no tiene sitio. De hecho, hay 'overbooking' en su portería, pues el club inglés está cerca de cerrar un acuerdo por joven meta francés Ewen Jaouen, de solo 20 años, por el que pagarán 25 millones de euros más variables al Stade Reims. Además, aún tienen en mente hacerse con otro cancerbero más experimentado, abriendo la puerta al veterano Nick Pope y dejando por ahora en plantilla a Mark Gillespie.