La operación por Ilenikhena, bloqueada por problemas financieros

La cesión del delantero nigeriano al Sevilla ha sufrido un revés en las últimas horas por las dificultades económicos del Al-Ittihad, por lo que su llegada a Nervión corre serio peligro

El fichaje de George Ilenikhena ha sufrido un fuerte frenazo en las últimas horas hasta el punto de estar bloqueado en estos momentos. El delantero nigeriano ya había dado el 'sí' al Sevilla Fútbol Club para marcharse cedido por esta temporada y el Al-Ittihad también estaba de acuerdo en la salida de su jugador pero unos problemas de última hora han puesto en jaque la operación.

El gran obstáculo ahora mismo se encuentra en la entidad financiera que está detrás del conjunto saudí, que no ha dado el 'OK' definitivo a la operación debido a que ésta financiera fue la que dio un crédito por valor de 33 millones de euros al Al-Ittihad para el fichaje de Ilenikhena cuando estaba en el Mónaco, y ambas partes están a la espera, según ha desvelado el periodista Gonzalo Tortosa, de El Chiringuito.

Por su parte, en el Sevilla están a la espera de acontecimientos, pues entienden que no es un asunto que esté en su mano resolver y es algo que deben arreglar entre el club árabe y el fondo financiero que avaló su fichaje el pasado mes de febrero, por lo que esperan acontecimientos y que estos puedan ser buenas noticias.

Sin embargo, no es la única versión de la operación, ya que según apunta el periodista de Sky Sport, Sacha Tavolieri, el Al-Ittihad debido a estos problemas financieros habría cambiado de opinión con George Ilenikhena, ya que necesita dinero en efectivo y por ello piden ahora un traspaso y no un préstamo, solicitando además no menos de 25 millones de euros.

En caso de ser cierto este extremo y que el club saudí no vuelva a la fórmula de la cesión, el Sevilla se retiraría de la negociación y buscaría una alternativa al delantero de Lagos, que sigue presionando para volver a Europa.

Además, desde el Al-Ittihad insisten en que su entrenador, Jens Wissing, tiene en muy alta estima las cualidades de Ilenikhena, por lo que todavía confían en que pueda tener protagonismo en los próximos partidos, por lo que ahora hay que esperar como se resuelve finalmente la situación del delantero nigeriano, que pese a todo, no ha cambiado de opinión.

Ilenikhena, el complemento de Ure

El delantero nigeriano era el segundo delantero elegido por José Ignacio Navarro para acompañar a la gran apuesta ofensiva de este mercado, el escocés Robbie Ure, que ya ha sido anunciado como nuevo delantero sevillista, pero este frenazo en la operación podría hacer cambiar los planes del Sevilla Fútbol Club.

Ilenikhena se formó en la cantera del Amberes, donde llegó a debutar con el primer equipo y anotar 14 tantos en una sola temporada, convirtiéndose así en uno de los jóvenes más prometedores del fútbol europeo. Registro que le sirvió para dar el salto y recalar en el Mónaco, que pagó casi 20 millones de euros. Es un futbolista veloz, con potencia física y que sabe manejarse muy bien con espacios, motivos que le llevaron a pagar 33 millones al Al-Ittihad hace tan solo seis meses.