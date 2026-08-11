Ejuke vuelve al trabajo con el grupo a la espera de resolver su futuro

El futuro del extremo nigeriano sigue en el aire después de que no viajara a la concentración de Países Bajos, pero de momento su salida sin concretarse por lo que ha vuelto a trabajar con sus compañeros

La plantilla del Sevilla Fútbol Club ha vuelto a completar este martes una nueva sesión de trabajo con la mente puesta ya en el estreno en LaLiga el próximo sábado, frente al Rayo Vallecano a partir de las 21:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

No ha estado en la sesión de hoy el escocés Robbie Ure, que ayer llegó a Sevilla para pasar las pruebas médicas y convertirse en el séptimo fichaje nervionense pero que todavía no ha sido anunciado oficialmente, por lo que todavía no ha podido ejercitarse junto a los que serán sus nuevos compañeros.

El que sí ha estado es Chidera Ejuke, que no viajó con el resto del equipo a la concentración en Garderen (Países Bajos) para que pudiera resolver su futuro y buscar una salida del club sevillista pero no ha sido así, y de momento, el extremo nigeriano ha vuelto a reintegrarse al grupo para entrenar con sus compañeros.

Cabe recordar que el futbolista llegó a Nervión a Sevilla hace dos años, siendo uno de los fichajes a coste cero de Víctor Orta tras terminar su contrato con el CSKA Moscú, por lo que una venta ahora, a falta de un año para finalizar su contrato con el Sevilla, por pequeña que fuera, dejaría una plusvalía total.

Gattoni, el próximo en salir

Por todo ello, desde la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán se vería con buenos ojos la posible marcha del nigeriano, que dejaría hueco para otro refuerzo, aunque no es ni mucho menos una prioridad como sí lo pueden las salidas de Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso o Federico Gattoni.

Y parece que el central argentino es el que está más cerca de salir ahora mismo, pues el Sevilla se encuentra en negociaciones con el Ascoli, de la Serie B italiana, según ha desvelado Zona Mixta. El ex de San Lorenzo de Almagro apenas ha jugado cinco partidos como nervionense desde su fichaje hace ahora tres años, y a falta de uno para acabar su vinculación, se le busca una salida definitiva con la que hacer más espacio salarial en la plantilla blanquirroja.

La operación ni mucho menos está cerrada pero sí se avanza en buena sintonía con el club italiano, por lo que hay optimismo en que las negociaciones lleguen a buen puerto y puedan cerrarse en los próximos días, con lo que el club de Nervión se ahorraría en torno a la mitad de su ficha.