Robbie Ure explica su fichaje 'exprés', cómo influyó García Plaza y si está listo para debutar el sábado con el Sevilla

El delantero desvela cuando empezaron los contactos para su fichaje y que no dudó al conocer el interés nervionense, a la par que realiza una promesa a la afición sevillista

Robbie Ure ha llegado a Nervión con hambre de crecimiento y de hacerlo con el escudo del Sevilla en el pecho después de no haber dudado cuando le comunicaron el interés blanquirrojo por ficharle.

No en vano, en su primera entrevista después de anunciarse su incorporación hasta el 30 de junio de 2031, el delantero relató cuando se iniciaron los contactos para su fichaje exprés, pues se produjeron hace poco tiempo relativamente.

“Supe del interés del Sevilla hace quizá tres semanas. Mi reacción fue, por supuesto, de muchos sentimientos. Cuando me enteré, sólo pensé en venir aquí y jugar para el Sevilla. Es un club muy grande en España, pero también en Europa, y la oportunidad de venir aquí y jugar era algo que quería muchísimo”, añadía sobre cómo se ha fraguado su fichaje. Estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de jugar para el Sevilla. Estoy muy emocionado”, explicó en loa medios del club Ure, que está convencido que ha dado el paso correcto.

“La oportunidad de jugar en un club muy grande, que conlleva mucha presión en cada partido, y hacerlo además en LALIGA supone un gran paso para mí y para llevar mi carrera al siguiente nivel. Quería estar en entornos de primer nivel, algunos de los mejores, y siento que este es el lugar adecuado para mí”, indicó el delantero, que reveló que hace una semana mantuvo una conversación con García Plaza.

La charla decisiva con García Plaza: qué le dijo

“Hablé con el entrenador la semana pasada y fue una buena conversación telefónica. Tengo mucho respeto por todos y, cuando hablé con él, me explicó cómo le gusta jugar y cómo puedo ser efectivo para su equipo. Después de esa conversación sentí que, sin duda, quería formar parte de su equipo. También me habló un poco de la ciudad y de los aficionados y de que este club es realmente precioso”, aseveró Ure, que dejó claro que, por su experiencia, no cree que tenga problemas para adaptarse al cambio de país y al fútbol español.

"A muchos escoceses les gusta quedarse en Escocia, pero yo quería ponerme a prueba como jugador y también como persona. Me he acostumbrado a todas las culturas de estos países y ahora ya no veo como algo demasiado difícil cambiar de país o cambiar mi estilo de vida. Creo que es algo normal en el fútbol y también puede ser emocionante. Si hace cuatro años me hubieras dicho que iba a ser jugador del Sevilla, habría estado muy, muy feliz. Creo que fue una decisión importante en aquel momento y estar aquí sentado como jugador del Sevilla me demuestra que fue la decisión correcta", señaló.

Robbie Ure se apunta al partido del sábado contra el Rayo

Y ahora, lo único en lo que piensa es en debutar cuanto antes como sevillista, pues se siente más que preparado para tener minutos el sábado contra el Rayo Vallecano en el estreno liguero: "Jugué la semana pasada, así que estoy preparado para jugar y estoy muy emocionado por hacerlo”.

Y es que Robbie Ure está deseando pisar el césped del Sánchez-Pizjuán. "Lo que más me ilusiona es jugar delante de los aficionados. He estado en el estadio y lo he visto. Creo que es un estadio precioso. Me han dicho que durante los partidos los aficionados pueden ser muy, muy ruidosos, de los mejores de la liga. Algo así me ilusiona muchísimo. Lo que quiero conseguir es ayudar al equipo. Esa es mi única prioridad para esta temporada. Quiero ayudar al equipo donde pueda. Ojalá sea marcando goles, pero mi prioridad es ayudar al equipo”, apuntó el punta, que se definió como jugador tras crecer como goleador en Suecia.

Así se define como delantero

“Creo que esta temporada he ganado confianza y más seguridad en que, cuando tengo una oportunidad, puedo aprovecharla. Mi mayor virtud es marcar goles. Como dije entonces, no me importa cómo entre el balón en la portería. Todos cuentan y mi principal prioridad cuando entro en el campo es marcar goles. Tengo otras virtudes, por supuesto, pero esta, para mí, es una de las mejores”.

No obstante, tampoco se quiere encasillar: "Tengo cualidades únicas que hacen que sea difícil defenderme porque puedo bajar a recibir, enlazar el juego y aguantar el balón, pero también puedo ser un jugador técnico capaz de crear ocasiones para los demás. Cuando el balón está en una zona más abierta, percibo el momento para marcar un gol. Siento que tengo un instinto natural dentro del área para marcar goles, como lo haría un '9' clásico".

Talento al que sumará su total compromiso tal y como señaló al término de la entrevista en su mensaje a la afición blanquirroja: "Estoy muy emocionado por conocerlos a todos y van a tener a alguien que lo va a dar todo por este club. Estoy deseando verlos a todos”.