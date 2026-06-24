El plan de España contra Uruguay y la gestión de Nico Williams: continuidad como idea clave

La selección española afronta un duelo clave ante Uruguay en el que se juega el liderato del grupo, con la idea de mantener la continuidad en el once tras las buenas sensaciones del último partido. Nico Williams vuelve a tener la atención por su estado físico, en un torneo donde su gestión de minutos y recuperación marcan la planificación del equipo inicial de Luis de la Fuente

La selección española afronta el próximo viernes de madrugada frente a Uruguay un partido que será importante para ambas selecciones. El equipo de Luis de la Fuente se juega el primer puesto del grupo. Si ganara, el cuadro de torneo se le haría mucho más fácil.

Los de Marcelo Bielsa tienen que ganar este partido porque todavía no han conseguido ninguna victoria, y si triunfaran ante España le permitirían avanzar a la siguiente fase del torneo.

Para este partido, no se esperan muchos cambios en el once inicial ya que cuando se enfrentaron a Cabo Verde, el seleccionador introdujo cambios que le hicieron que el equipo creciera, como meter a Pedro Porro en el lateral derecho, bajar a Pedri a su posición natural y meter a Álex Baena por la izquierda.

Se apuesta por la continuidad del último once

No parece que Luis de la Fuente vaya a introducir demasiados cambios en el once frente a Uruguay, después de la buena imagen que tuvo La Roja en el último partido frente a Arabia Saudí.

Antonio Romero considera que el encuentro ante Uruguay puede ser un momento clave para que varios de los jugadores que arrastran molestias continúen ganando ritmo competitivo de forma progresiva.

Hablando de lesiones, Manu Carreño le preguntó sobre el estado de Nico Williams y por sus opciones reales de entrar en el once inicial, especialmente después de que el propio futbolista reconociera hace unos días que se encontraba cada vez más cerca de alcanzar el cien por cien físicamente para poder ayudar al equipo desde el inicio.

Nico Williams y el plan de España para Uruguay

Antonio Romero no ve claro que Nico vaya a salir desde el inicio, aunque Luis de la Fuente le quiera dar protagonismo y minutos, porque no está preparado. Además hay otros buenos jugadores que dieron todo en el partido como Olmo o Baena.

Javier Herráez como Santi Ovalle coinciden en que el seleccionador apostará por la continuidad y mantendrá buena parte del once que tan buen rendimiento ofreció en el último encuentro.

Seguramente Álex Baena volverá a tener protagonismo, mientras que la dupla formada por Lamine Yamal y Dani Olmo también partiría con ventaja para repetir en el esquema ofensivo.

Eso sí, están seguros de que en la segunda parte entrarían jugadores como Nico Williams y Mikel Merino para que se vayan activando poco a poco y que lleguen listos para dieciseisavos de final.

Contexto de la lesión de Williams y análisis externo

La situación de Nico ha sido explicada también desde el ámbito médico. En una entrevista que hicimos en Estadio Deportivo, el divulgador de salud Toni Pérez (@fisioeduca) aportó algo más de luz sobre su caso, señalando la complejidad de este tipo de lesiones y la dificultad de controlarlas en competición de alta exigencia.

Toni también nos comentaba que la lesión más peligrosa en una competición corta como un Mundial es la muscular, ya que puede obligar a parar de inmediato

Para el medico Nico ha sido uno de los jugadores que ha estado en los puntos de mira por ver hasta qué nivel puede rendir sin alcanzar todavía su mejor versión física. A lo largo de la temporada ha ido arrastrando molestias en la zona inguinal y si le sumas que hace poco sufrió una lesión en la parte posterior del muslo... En jugadores que dependen de la explosividad, como los extremos, los músculos de las piernas son fundamentales para acciones clave como acelerar, frenar o cambiar de dirección. Explica que cuando aparecen estas lesiones no solo reducen el estado de forma general, sino que limitan ese pico de rendimiento máximo que en perfiles verticales marca la diferencia entre un jugador de élite decisivo y uno que no puede sostener su mejor nivel de forma constante.

Cómo detectar si un jugador ha recuperado su explosividad tras una lesión muscular

Tendríamos que fijarnos en la seguridad y la confianza a la hora de encarar, de hacer un recorte o de arrancar, antes y después de una lesión.

Lamine Yamal por ejemplo es uno de esos jugadores que ha tenido una lesión y que ya transite seguridad, explicaba Toni. Mientras que en el caso de Nico Williams todavía se aprecia que le falta un punto para alcanzar ese nivel.

La diferencia mas clara es en la confianza con la que juega