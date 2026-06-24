Sorpresa en el Museo Legends: roban la icónica camiseta de Casillas del Mundial de Sudáfrica 2010

El Museo Legends ha amanecido esta mañana sin la camiseta con la que Iker Casillas ganó el Mundial 2010, una de las más reconocidas de los últimos tiempos y por tanto una de las 'joyas' más admiradas de la muestra que dirige el empresario argentino que estuvo cerca de comprar el Sevilla FC

Iker Casillas, con la camiseta que ganó el Mundial y cedió a Museo Legends, que ahora ha desaparecido.Imago.

Revuelo en el Museo Legends de Madrid. Según ha informado a través de un comunicado, el museo, situado en pleno corazón de Madrid, ha denunciado que en la mañana de hoy se ha producido el robo de la icónica camiseta con la que Iker Casillas jugó la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 y con la que alzó dicho trofeo al cielo de Johannesburgo.

El museo ha informadod de la ausencia de dicha camiseta durante una revisión "rutinaria" efectuada este martes. "El Museo Legends comunica la desaparición de una de las piezas más emblemáticas de su colección: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica de 2010. Su ausencia fue detectada durante la revisión rutinaria realizada en las últimas horas", asegura el comunicado.

"Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo trabaja para aclarar las circunstancias de lo ocurrido. Por el momento, no se facilitan más detalles. Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales de Legends", ha añadido el perfil oficial en X del Museo Legends, que está investigando lo sucedido.

Cabe recordar que fue el propio capitán de la Selección española, Iker Casillas, quien depositó en el Museo Legends de Madrid esta camiseta para su exposición, que ahora ha desaparecido.

El Museo Legends es una de las mayores experiencias inmersivas del mundo dedicado a la historia del fútbol, ubicado en pleno corazón de Madrid junto a la Puerta del Sol y alberga reliquias y objetos de este deporte.

Martín Ink, de la negativa del Sevilla al robo de Casillas

Sin duda, una de las peores noticias que podía recibir el Museo Legends de Madrid y entre ellos Martín Ink, el empresario argentino y cabeza visible del fondo de inversión Five Eleven Capital que recientemente ha negociado junto a Sergio Ramos la compra del Sevilla Fútbol Club, aunque finalmente no llegó a concretarse.

Ink fue uno de los grandes impulsores del proyecto del Museo Legends y ha ocupado cargos de dirección dentro de la organización. El museo Legends fue creado a partir de la colección histórica futbolística de Marcelo Ordás. En la presentación oficial del proyecto en 2022, Martín Ink apareció como CEO de Legends, junto a Marcelo Ordás, presidente de la entidad.

En 2022 Martín Ink se asoció con Marcelo Ordás para desarrollar Legends, el museo dedicado a la historia del fútbol que abrió en Madrid y posteriormente se expandió a Riad.