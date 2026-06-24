¿Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial?

España se enfrentará a Uruguay en la madrugada para cerrar la fase de grupos. La roja se juega acabar como primera o segunda del Grupo H y esto decidirá su camino en las eliminatorias

La selección española ya tiene en rojo marcado su próximo partido en el Mundial 2026. Tras el empate ante Cabo verde 0-0, y la goleada a Arabia Saudí, el equipo de Luis de la Fuente afronta su último partido de la fase de grupos frente a Uruguay.

¿Qué día juega España contra Uruguay?

El partido será en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio a las dos de la madrugada, en el estadio Zapopan de Guadalajara, México.

España llega como favorita y como líder del Grupo H. La victoria de 4-0 contra Arabia Saudí dejo a España cerca para dejar su liderato muy claro, por lo que si empatara contra Uruguay podría ser suficiente para avanzar como primera de grupo.

El enfrentamiento será uno de los encuentros mas importantes hasta ahora para La Roja, ya que Uruguay es una selección con experiencia y pegada que puede poner a prueba a España que ha recuperado sensaciones después de la goleada y que vuelve con grandes estrellas como Oyarzabal o Lamine Yamal.

¿Qué día juega España los dieciseisavos de final del Mundial?

Si España termina en primer puesto, evitará un cruce que será muy difícil para ellos en los dieciseisavos y se mediría contra el segundo clasificado del Grupo J, donde destaca Argentina.

Si termina líder, jugaría el 2 de julio; pero si acaba segunda se enfrentarían entre el 30 de junio y el 1 de julio.