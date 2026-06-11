Míchel Salgado: "No hay muchos como Lamine con esa personalidad en el uno contra uno, incluso el uno contra dos y contra tres, eso es algo que Messi sí tenía"

El exjugador del Real Madrid, Celta y de la Selección española ha analizado lo que espera de dos figuras como Messi y Lamine Yamal, admitiendo que de momento el argentino es "de otra galaxia"

Míchel Salgado, exfutbolista del Real Madrid y de la Selección española, ha mostrado sus sensaciones de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca esta noche y también ha hablado de las figuras que pueden sobresalir en la cita mundialista. El futbolista gallego destaca entre todos a Leo Messi y Lamine Yamal, jugadores en los que encuentra "paralelismos" aunque todavía al extremo azulgrana le quede mucho por recorrer para llegar al nivel del argentino, que ahora mismo es un futbolista "de otra galaxia".

"Estamos muy ansiosos por ver qué Lamine vamos a tener en este Mundial. Será increíble. Messi es un jugador de otra galaxia, pero sí que es verdad que tienen paralelismos. Lamine es uno de esos jugadores que gusta ver. No hay muchos con esa personalidad en el uno contra uno. Y no diría sólo en el uno contra uno, sino uno contra dos o uno contra tres. Eso es algo que Messi sí tenía", apuntó Salgado en una entrevista a Betfair.

La comparación entre Lamine Yamal y Messi

El que fuera futbolista de Celta y Real Madrid recuerda que ambos se formaron en La Masía y debutaron con el primer equipo del FC Barcelona siendo apenas unos niños. "Messi llegó con doce años y Lamine incluso antes. Han crecido en ese entorno futbolístico del Barcelona, que es especial. Con 17 años, lo que ha logrado Lamine es una locura. Es verdad que le falta la Liga de Campeones, pero tiene muchísimo tiempo para ganarla. Ya ha sido capaz de ganar la Eurocopa y ser uno de los jugadores importantes dentro de ella, algo que no es fácil", reflexionó Salgado, que internacional con España en un total de 53 ocasiones.

Míchel Salgado, que seguirá muy de cerca el Mundial que arranca esta noche en Ciudad de México con el duelo entre México y Sudáfrica, ha insistido en que es "difícil" hacer comparaciones entre el internacional español y el argentino porque "Messi es uno de los grandes de la historia".

"Yo he tenido la suerte de verle desde el primer momento. Lo comentamos en el vestuario del Real Madrid en cuanto lo vimos en aquel primer Clásico contra nosotros, que marcó un 'hat-trick'. Ahí supimos que era un jugador diferente, a la altura de los grandes. Pero cuando hablo de grandes, hablo de Maradona, Pelé… esa gente que ha marcado una época y que están por encima del resto", expuso.

Las dudas por la lesión de Lamine Yamal

La única duda que alberga Míchel con respecto a Lamine Yamal y este comienzo de Mundial es saber en qué estado físico estará el extremo azulgrana, ya que aún no ha competido desde que se lesionó con su equipo.

"Lamine ha estado muy exigido durante toda la temporada, tanto en Liga de Campeones como en Liga y en el resto de competiciones. Eso está claro. Ahora mismo es muy difícil decirle a un chico que se guarde. Primero, porque es muy joven, segundo, porque quiere ganar todo, y tercero, porque estamos ante un año de Mundial", declaró el exfutbolista gallego, quien reconoció que, como profesional, es "complicado dosificarse" en estos momentos importantes de la temporada.