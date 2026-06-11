Guía Mundial 2026: equipos, grupos, fechas, horarios, sedes y formato

El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de México y se acabará con la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Con 48 selecciones y 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la cita tendrá récords de partidos y emoción desde el primer día

Llega una nueva edición del Mundial 2026 y con ello numerosos datos que hay que saber antes de que comience oficialmente este torneo de selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Uno de ellos es el de los combinados que se darán cita en los citados países, así como el de los grupos y cómo están divididos cada uno de ellos. Otro es el que se enfoca en el formato, con varias fases con fechas ya confirmadas.

Equipos y grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

En este caso, el Mundial 2026 será el primero en el que participarán un total de 48 selecciones, siendo el mayor número de combinados que han jugado este prestigioso torneo por primera vez en la historia de la Copa del Mundo. Por ello, como es lógico, el número de encuentros es mayor y el reparto por grupos es diferente como en las anteriores ediciones.

De esta manera, la FIFA ha dividido en doce grupos de cuatro selecciones a cada una a las 48 participantes:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ChequiaGrupo B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y HerzegovinaGrupo C: Brasil, Marruecos, Haití, EscociaGrupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, TurquíaGrupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, EcuadorGrupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, SueciaGrupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva ZelandaGrupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí, UruguayGrupo I: Francia, Senegal, Noruega, IrakGrupo J: Argentina, Argelia, Austria, JordaniaGrupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, RD CongoGrupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Fechas claves del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Por otra parte, el Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio, con el encuentro que enfrentará a México con Sudáfrica en el Estadio Azteca. Tras ello, irán teniendo lugar los diferentes partidos de la fase de grupos, hasta ir pasando por las rondas decisivas del torneo y llegar a la gran final, fijada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Inicio del torneo: 11 de junio, con el partido inaugural en el Estadio Azteca.Fase de grupos: 11 al 27 de junio, con 12 grupos de cuatro selecciones.Dieciseisavos: 28 de junio al 3 de julio, con 32 equipos clasificados.Octavos de final: 4 al 7 de julio.Cuartos de final: 9 al 11 de julio.Semifinales: 14 y 15 de julio.Partido por el tercer puesto: 18 de julio.Final del Mundial: 19 de julio en Nueva Jersey.

Horarios de los partidos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

La fase de grupos del Mundial 2026, que ha dejado grandes ausencias, contará con partidos con diferentes horarios. El México - Sudáfrica que abre el Mundial será a las 21:00 (hora española). Sin embargo, el siguiente encuentro, por ejemplo, será a las 4:00 (hora española), entre Corea del Sur y República Checa. Por su parte, España disputará sus choque a las 18:00 (hora española), tanto el que medirá a los de Luis de la Fuente a Cabo Verde como a Arabia Saudí.

No obstante, España jugará su último partido de la fase de grupos, ante Uruguay, a las 2:00 de la mañana del sábado 27 de junio (madrugada del viernes 26 al sábado). Además, los dieciseisavos de final se jugarán también en diferentes horarios: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30, 23:00, 00:00, 1:00, 2:00, 3:00, 3:30 y 5:00 (hora española).

Los octavos de final se disputarán en los siguientes horarios: 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 2:00 (hora española)

Los cuartos de final serán a las 21:00, 22:00, 23:00 y 3:00 (hora española)

Las semifinales y la final tendrán lugar a las 21:00 (hora española) y el partido por el tercer puesto a las 23:00.

Sedes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026, que contará con novedades antes de los partidos, tendrá un total de 16 sedes dónde se disputarán los 104 partidos de este torneo de selecciones. México, Estados Unidos y Canadá se repartirán diferentes estadios que acogerán los encuentros desde el principio hasta el final.

Sedes en Estados Unidos:MetLife Stadium (82.500 espectadores), AT&T Stadium (80.000), Mercedes-Benz Stadium (71.000), NRG Stadium (72.220), Levi’s Stadium (68.500), Lincoln Financial Field (67.594), SoFi Stadium (70.000) Hard Rock Stadium (65.329) y Gillette Stadium (65.878)

Sedes en México:

Estadio Azteca (Ciudad de México, 87.523)

Estadio Akron (Guadalajara, 46.232)

Estadio BBVA (Monterrey, 53.500)

BMO Field (Toronto, 45.736 en expansión)BC Place (Vancouver, 54.500)

Formato del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán directamente a dieciseisavos de final. Sin embargo, de las 12 selecciones que acaben en la tercera plaza, solo pasaran las ocho mejores, completando de esta manera una ronda formada por 32 combinados nacionales. 16 de ellas quedarían ya eliminadas al quedar en la cuarta plaza de su respectivo grupo, o bien no ser de las ocho mejores terceras.

Por ello, es necesario recordar el criterio que se tiene en cuenta a la hora de elegir a los mejores terceros, por lo que entran el mayor número de puntos conseguidos, menor diferencia de goles, más tantos anotados, menor número de tarjetas, mejor Ranking FIFA y un sorteo en el caso de que esté todo igualado.