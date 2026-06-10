Karanka, director deportivo de la Selección española, aclara la situación de Lamine Yamal: “No hay pactos”

Uno de los grandes aliados de Luis de la Fuente en la ‘Roja’ aclaró el contacto continúo que existe con el Barcelona para ver el estado de salud del jugador español: “Los médicos estuvieron con los del Barcelona y lo que se priorizará será la salud de Lamine”

La situación física de Lamine Yamal, su vuelta a la actividad con la Selección española y cómo lo volverá a integrar Luis de la Fuente en la ‘Roja’ son uno de las grandes incógnitas que quedan por resolverse en la concentración de España en Chattanooga. Sobre ese momento físico de Lamine Yamal habló este miércoles una de las voces autorizadas de la Selección española, el director deportivo Aitor Karanka.

Karanka explica el momento físico de Lamine Yamal y los contactos con el Barcelona

Aitor Karanka tomó el micro en la concentración de Chattanooga y ademas de informar sobre el estado de salud de Lamine Yamal, presagió un gran futuro para el jugador del Barcelona: “Lamine es alegría dentro y fuera del campo. Ves que transmite esa alegría innata y que dentro del campo marca la diferencia y una época”. Además, sobre el estado de Lamine, confirmó la buena sintonía con los servicios médicos del Barcelona además de Bojan y Deco: “La relación que tengo con Deco y Bojan es fantástica. He compartido mucho con ambos. La comunicación es algo que quería tener con todos los clubes. No hay pactos. Los médicos estuvieron con los del Barcelona y lo que se priorizará será la salud de Lamine”.

Quiso dejar claro Karanka que la última palabra sobre cuándo debe jugar Lamine Yamal la tendrán de manera conjunta Luis de la Fuente y los servicios médicos de la Selección: “Es otro de los éxitos del equipo y del cuerpo técnico. Ver cuál es el momento para cada jugador. De la Fuente tiene la última palabra junto a los médicos. Va bien, pero ahora es el momento de que todos coincidan”.

La Selección española apuesta por Chattanooga como base en el Mundial

Karanka elogió las instalaciones de Chattanooga y dejó claro que durante la primera fase la idea de España es continuar en dicho lugar como campo base: “La idea sería estar aquí hasta Uruguay. Luego dependerá. Todo está más o menos encaminado y no hay sorpresas. Donde vayamos estaremos igual de bien que aquí”. Además, sobre el propio lugar de concentración de la Selección, Karanka valoró la posibilidad que tienen los jugadores de hacer diferentes actividades en sus ratos libres: “Lo primero que se busca es lo mejor para los jugadores, para que tengan esos ratos de ocio. Lo bueno que tenemos aquí es que también en el hotel tienen sus zonas de ocio. Algunos están con el golf y es mucho tiempo el que se pasa juntos. Lo importante es que cada uno ocupe el tiempo en lo que más le guste”.

En relación al grupo de jugadores que conforma la Roja, no dudó Karanka en poner en valor el gran valor humano: “La naturalidad es lo que más me llama la atención de este grupo. Desde que llegué me encontré lo que había visto desde fuera. Era observador de UEFA y les decía, sin conocerlo, que el reflejo de lo que pasa en el campo es lo que pasa fuera. Son espectaculares. Esa naturalidad con la que se hacen las cosas es clave”.

Por último Karanka comentó la importancia de tener imágenes como la de la fallecida Maria Caamaño, la cual el propio director deportivo de la Selección española comentó que había tenido la oportunidad de conocer en persona: “Es el trabajo de todos. Se han ido haciendo viajes desde que se conoció el viaje. Hacer esto más acogedor era poner fotos que llegasen al corazón. Sé lo importante que fue María para todos y tenerla aquí presente nos dará mucha fuerza a todos”.