Pedri se 'autodescarta' con España y elige a Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres y Nico Williams

El jugador del Barcelona y de España eligió para el videojuego EA Sports FC 26 el que es en su opinión el jugador perfecto

La Selección española de Luis de la Fuente debutará en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio a partir de las 18:00 horas ante una 'desconocida' Cabo Verde. La Roja tratará de sumar su segundo Mundial después de bordar su primera estrella en el 2010. Entre los jugadores que tratarán de ayudar a la Selección española a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en Nueva York estará el canario y jugador del Barcelona, Pedri.

El propio Pedri ha sido protagonista este miércoles en un acto del conocido videojuego de fútbol EA Sports FC 26. El canario, según ha informado la propia compañía, ha 'creado' al que sería el jugador perfecto. Pedri ha demostrado su humildad ya que en esa combinación de tres jugadores, el canario no se ha incluido entre los seleccionados.

Pedri elige a Lamina Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres y Nico Williams como mezcla del jugador perfecto

La Real Federación Española de Fútbol ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa EA Sports que lanza el juego año tras año denominado FC 26 (antes FIFA). En esa colaboración es donde Pedri ha entrado para conformar el que sería en su opinión el jugador perfecto.

El jugador canario del Barcelona, que destaca por su gran calidad con el balón en los pies y por una excelente visión de juego, ha elegido a su compañero de club y también de la Selección, Lamine Yamal por su regate.

Pedri aprovechó también para no descartar en la creación de su jugador perfecto a uno de los delanteros en forma cuando de enfundarse la camiseta de la Selección española se trata: Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad marcó en el último amistoso de la Selección española ante Perú y suele estar muy inspirado cuando juega con la Roja. Pedri lo eligió por la mejor arma del jugador de la Real Sociedad: el tiro.

El físico de Ferran Torres y el ritmo de Nico Williams

Pedri incluyó a otro compañero del Barcelona como Ferran Torres como uno de los jugadores que estaría dentro de su creación perfecta y lo hizo por el físico del delantero de la Selección española. Por último y aludiendo también a aptitudes físicas, Pedri incluyó al jugador del Athletic Club, Nico Williams. El pequeño de los Williams de momento sigue lesionado al igual que Lamine Yamal y Pedri lo incluyó como uno de los ingredientes al jugador perfecto por su ritmo. Pedri también tiró de un compañero de línea como el ganador del Balón de Oro, Rodri Hernández por su pase y también al compañero del Barcelona, Pau Cubarsí por su nivel defensivo.