Baena advierte a Cucurella sobre su amistad

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid ha generado revuelo dentro de la selección española durante el Mundial, donde el buen ambiente del vestuario ha dejado también bromas entre compañeros como Álex Baena y Gavi, mientras el lateral se centra en la competición con España

Uno de los aspectos que siempre se habla en cuanto a la selección española durante el Mundial es el ambiente familiar que tienen entre los jugadores, aún siendo de distintos clubes.

Uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, ya que se han generado bromas y comentarios dentro del vestuario.

El lateral izquierdo estuvo cerca del Atlético de Madrid, pero finalmente se fue al equipo contrario, el Real Madrid, y dejó el rojiblanco a un lado para vestir de blanco entero.

Baena ilusionado con Cucurella

Baena era uno de lo que más ilusión tenía por compartir vestuario con Cucurella en el metropolitano. Sin embargo, una llamada del Real Madrid cambió por completo el escenario y terminó llevando al lateral al Santiago Bernabéu.

“Fue muy rápido. Primero de todo, estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron por la mañana y me dijeron que los clubes ya tenían todo hablado y si quería ir allí. No tenía ninguna duda. Era un paso importante, un gran paso en mi carrera. En día y medio lo teníamos hecho, mucho mejor. Ninguna distracción, que el Mundial lo merece. A disfrutar de la experiencia”

Baena restándole importancia a la decisión final de Cucurella, subió una foto en el último entrenamiento y bromeó con un mensaje que decía que ya no serían más amigos.

Gavi no quiso quedarse atrás y hizo una broma del mismo estilo asegurando que Cucurella se calló de todo aún sabiendo su decisión.

"Nos enteramos el día antes después del entreno y la verdad es que no lo esperábamos. Lo tenía callado el cabrón. Nadie lo sabía. Ha habido bromas: Lamine le vacila algunas veces. Ahora Cucu defenderá a Lamine en los clásicos: estará guapo. ‘Cucu’ me gusta como rival: es pesado, es intenso. Es un buen fichaje para ellos; me alegró por él”

Cucurella solo se centra en el Mundial

Aunque Cucurella tiene ilusión de este nuevo comienzo, tiene su mente centrada en el Mundial con la Selección. España necesita imponerse ante Uruguay para ponerse en primera posición y asegurarse su pase a los octavos de final.

Una vez finalice el Mundial, el lateral izquierdo se incorporará al Real Madrid para iniciar una nueva etapa bajo las órdenes de José Mourinho, que habría dado el visto bueno a su fichaje como una apuesta importante para reforzar la banda izquierda.