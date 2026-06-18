Marc Cucurella habla por primera vez como jugador del Real Madrid: "No me lo pensé"

El lateral confirma la rapidez con la que se gestó su fichaje por el club blanco y desgrana los motivos que le llevaron a elegir la propuesta de Florentino Pérez por encima de otras alternativas como las de Barça y Atlético

Inmerso en el Mundial y con toda la concentración en el partido contra Arabia Saudí, Marc Cucurella ya piensa en blanco y sus primeras palabras como jugador del Real Madrid así lo refrendan.

El lateral catalán, protagonista indiscutible de la concentración por su fichaje exprés por el club blanco, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha hablado por primera vez de cómo se gestó esta inesperada operación puesto que todo apuntaba a que su destino estaría entre FC Barcelona y Atlético.

En este sentido, el internacional español reconoce que la operación se resolvió a una velocidad de vértigo y que apenas necesitó tiempo para tomar una decisión que considera una de las más importantes de su carrera. "En un día y medio o dos se hizo todo", explicó Cucurella. Una negociación relámpago que terminó con su llegada al Santiago Bernabéu después de varias temporadas consolidado en la élite europea. "Por mí mucho mejor, mucho más rápido, sin dolores de cabeza. Al final ya se ha cerrado y muy feliz por mi fichaje, sobre todo también para poder estar centrado en la Selección".

El Real Madrid cambió todos sus planes

El defensa admitió que contaba con distintas alternativas para continuar su carrera, pero que ninguna podía competir con la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid. "Había diferentes opciones, pero cuando llegó la del Madrid no me lo pensé. Creo que es una oportunidad única", aseguró.

La propuesta madridista tuvo un impacto inmediato en el futbolista. Según explicó, tanto él como su entorno entendieron desde el primer momento que estaban ante una oportunidad imposible de rechazar. "Jugar para el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir", afirmó.

La llamada de Mourinho fue determinante

Quizás fue una llamada de José Mourinho la que le hizo decidirse sin temor a equivocarse. El técnico portugués jugó un papel fundamental durante las breves negociaciones y trasladó al futbolista en una conversación toda su confianza desde el primer momento."Sí, estuvimos hablando y me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo, que me iba a adaptar muy bien, que el Madrid era un gran club. Luego, nada, que me fuese muy bien en el Mundial y que nos veríamos en Madrid", explicó el nuevo jugador madridista.

La conversación terminó de convencer a un Cucurella que ya veía con buenos ojos la operación, pero que encontró en el respaldo del entrenador un argumento definitivo para dar el paso. "Estoy muy contento por esta confianza. Estoy deseando empezar a trabajar junto a él", añadió.

¿Una traición al Barça?

Uno de los asuntos que inevitablemente surgió durante la entrevista fue su pasado en la cantera del FC Barcelona. Sin embargo, Cucurella afrontó la cuestión con absoluta naturalidad y sin querer entrar en polémicas. "La vida tiene diferentes etapas. En este caso, me ha tocado tomar una decisión importante y no tengo ninguna duda, creo que es un gran paso para mí", señaló.

El futbolista entiende que el paso al Real Madrid forma parte de una evolución lógica dentro de una carrera profesional en la que siempre ha buscado competir al máximo nivel. "Cuando eres niño, sueñas con jugar en grandes equipos y creo que el Real Madrid es uno de ellos", afirmó.

Además, recordó el peso histórico del club blanco en el fútbol mundial. "Es el equipo con más Champions del mundo", destacó.

La mística que siempre le llamó la atención

Más allá de los títulos o del prestigio institucional, Cucurella también habló de un aspecto que siempre le ha impresionado del Real Madrid como espectador. "Tiene una mística... no sé cómo decirlo, es impredecible", confesó.

El lateral reconoció que durante años observó desde fuera esas remontadas europeas que han construido gran parte de la leyenda madridista. "Muy poca gente viendo los partidos se explica cómo puede ser que el Real Madrid remonte o gane partidos cuando parece que está contra las cuerdas", comentó.

Ahora espera experimentar esas sensaciones desde dentro del vestuario. "Poder vivir esas noches mágicas es una cosa que como futbolista creo que a todo el mundo le agrada. Si te dan la oportunidad de vivir eso, quedan pocas dudas".

Un discurso con ADN madridista

Las declaraciones de Cucurella también dejaron una frase que muchos aficionados blancos interpretarán como una declaración de intenciones antes incluso de debutar. "Soy un jugador muy trabajador, muy luchador, alguien que lo intenta dar todo hasta el último momento", explicó.

Una manera de entender el fútbol que, según el propio jugador, encaja perfectamente con la identidad competitiva del Real Madrid. "Creo que es un poco el gen del Real Madrid, eso que dicen de 'hasta el final'", concluyó.