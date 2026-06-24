El novedoso criterio de clasificación de la FIFA para desempatar en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol mundial se acoge al criterio olímpico para decidir en caso de empate ya sea entre equipos del mismo grupo como para elegir a los ocho mejores terceros, pero también al ránking FIFA como último criterio, en lugar del sorteo al azar

Llega el momento de la verdad, la tercera jornada de la fase de grupos que decidirá quiénes son las 32 selecciones que pasan a dieciseisavos de final y cuáles 16 se van para casa, aunque algunas ya lo saben antes de llegar a la jornada definitiva.

La mayoría de países se juegan el ser o no ser en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en estos cuatro próximos días pero no todas, ya que hay siete selecciones que tienen asegurado su pase a dieciseisavos de final y cinco que no aspiran a nada más en esta última jornada que a despedirse con un mejor sabor de boca tras dos derrotas que les dejan sin opciones de seguir adelante.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia han asegurado plaza en la fase eliminatoria. Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá no estarán ni entre los ocho mejores terceros que tienen plaza en la siguiente ronda, por lo que dirán adiós al torneo tras su tercer partido.

¿Cómo se decide qué equipos se clasifican o son primeros en caso de empate en el mismo grupo?

Como ya saben, además de los dos mejores de cada grupo, en esta edición del Mundial también pasan los ocho mejores terceros de los doce grupos para completar de conformar la ronda de dieciseisavos de final, lo que permite que hasta 43 de las 48 selecciones tengas intereses en esta última jornada de la fase de grupos.

Pero es muy probable que varios de esos terceros clasificados llegue a dieciseisavos empatados a puntos, incluso segundos y terceros del mismo grupo, de ahí que la FIFA tenga instaurados sus propios criterios de desempate para estos casos.

En este Mundial, la FIFA ha optado de forma novedosas como primer criterio de desempate el enfrentamiento directo entre los implicados del mismo grupo para decidir el orden de clasificación en el mismo, algo que no sucedía en los Mundiales anteriores, donde se decidía por el que ahora será el segundo criterio, el de la diferencia de goles generales entre ambos.

Si en este también hubiera igualdad, el tercer escalón lo marca el mayor número de goles a favor, que puede ser que se dé el caso de que también lo tengan empatado, por lo que el cuarto criterio sería el Juego Limpio, es decir, el número de tarjetas que han mostrado a cada equipo.

Y por si no fuera suficiente y también pudiera darse el caso de que hubiera un empate a todo, la FIFA ha incluido como novedad para desempatar el ranking FIFA en lugar del sorteo al azar, es decir, que el equipo con mejor posición en la clasificación de la FIFA, estaría por delante del otro.

El criterio de desempate para los ocho mejores terceros

Las reglas para desempatar a la hora de dilucidar qué ocho mejores terceros juegan en dieciseisavos de final será idéntico. Es decir, en primer lugar se tendrá en cuenta el número de puntos obtenido en la fase de grupos, después la diferencia de goles, los goles marcados, las tarjetas recibidas y por último en ranking FIFA.

Aunque aquí el desempate resulta todavía más importante ya que puede significar el seguir adelante en la competición o quedarse fuera del Mundial a las primeras de cambio. De hecho, para establecer los cruces de estos equipos que quedarán terceros, la FIFA contempla un total de hasta 495 combinaciones posibles.

Hoy se deciden los grupos A, B y C

El primero de los cuatro próximos días en los que bajará el telón de la fase de 12 grupos dirimirá la suerte en el A, el B y el C. El B abrirá en partidos simultáneos a las 21:00 horas en España, con los choques entre los líderes con 4 puntos Suiza y Canadá en Vancouver, y los colistas en Seattle con uno Bosnia y Herzegovina contra Catar.

A partir de las 00:00 horas comenzará la definición en el C con el segundo (4 puntos) Marruecos frente al ya eliminado Haití (0) y en Miami el tercer clasificado Escocia (3 puntos) contra el líder Brasil (4).

Y ya a las 3:00 horas de la madrugada, se definirá el Grupo A, que pondrá frente a frente en Monterrey al colista Sudáfrica (1 punto) contra Corea del Sur (segundo con 3). República Checa (tercera con 1) se medirá con el anfitrión México, ya clasificado con 6.