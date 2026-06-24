Resultados y clasificación del grupo K tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Luis Díaz y Ronaldo tienen una cita por la primera plaza

Colombia hace un pleno y sella su clasificación, pero le falta asegurar el primer puesto, que se lo jugará ante una Portugal que goleó a Uzbekistán

El Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya superó su segunda jornada de competición y todo va quedando más definido. Serán Colombia y Portugal las dos selecciones que se jueguen en un cara a cara en la última jornada quién pasará como primera de grupo, para lo que a Colombia le basta con un empate.

Todo ello gracias al pleno de dos victorias, ante Uzbekistán en la primera jornada, y hace tan solo unas horas frente a la República Democrática del Congo.

Con sufrimiento, pero Colombia ya está en dieciseisavos

Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos.

El tanto de Muñoz, jugador del Crystal Palace inglés, fue un reconocimiento al mayor dominio en el juego por parte de los suramericanos.

Cristiano Ronaldo lidera la goleada de Portugal

Por su parte, Portugal espantó cualquier duda de su debut con empate ante el Congo con una goleada ante Uzbekistán. Cristiano Ronaldo se encargó de imponer la lógica este martes y dio la cara por Portugal con un doblete que entregó a su selección la primera victoria en esta Copa del Mundo con un 5-0 a Uzbekistán en Houston y que convirtió al legendario delantero de Funchal en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.

Despertó Cristiano Ronaldo y despertó Portugal. Tras una semana de tormenta alrededor de su selección por el gris 1-1 del debut ante Congo, Ronaldo respondió en el campo y alcanzó los 975 goles en su carrera para reactivar al seleccionado de Roberto Martínez, que se jugará el 27 de junio en Miami la primera plaza del grupo K en el choque directo con Colombia. Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao completaron la goleada de los lusos.

Cristiano Ronaldo se estrenó en el Mundial con dos goles a Uzbekistán y se unió a la fiesta de otras grandes estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane en un día que anticipó la clasificación de Colombia a dieciseisavos de final y la despedida de Panamá.

Cristiano Ronaldo sobrepasó con su doblete a Eusebio como el portugués con más anotaciones en mundiales, y escaló a la décima posición en la clasificación histórica de goleadores del torneo, con una decena en 24 partidos.

Resultados y clasificación en el Grupo K tras la disputa de la jornada 2

Colombia, gracias a su triunfo frente a la República Democrática del Congo sigue como líder con seis puntos, habiendo asegurado ya su clasificación. Segunda del grupo K es ahora en solitario Portugal, que goleó a Uzbekistán. La República Democrática del Congo es tercera con uno y Uzbekistán sigue sin sumar aunque todavía tiene la posibilidad de ser tercera con tres puntos si gana en la última jornada a los africanos.

El próximo 27 de junio, en la última jornada del grupo, Colombia enfrentará a Portugal en Miami y la República Democrática del Congo a Uzbekistán en Atlanta.