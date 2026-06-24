Colombia 1-0 RD Congo: Luis Díaz no se lo cree pero Daniel Muñoz clasifica a Colombia

El atacante del Bayern de Múnich le anularon dos goles prácticamente seguidos pero Colombia acabó ganando para meterse en dieciseisavos y jugarse el primer puesto con Portugal en la última jornada

No fue la noche de Luis Díaz, que vio como le anulaban dos goles en apenas dos minutos ante la República Democrática del Congo pero sí valió el tanto de su compañero Daniel Muñoz, que sirvió para clasificar a Colombia para los dieciseisavos de final gracias a sus seis puntos.

Victoria muy justa para la selección colombiana, que dominó el encuentro pese a la exigua ventaja final. En la primera parte, tanto Daniel Muñoz, como Luis Díaz y James Rodríguez pudieron adelantar a los cafeteros, pero les faltó contundencia.

El combinado colombiano no cejó en su empeño de usar las bandas y desgastar así a la zaga congoleña, que resistía el asedio. Le vino bien la pausa para la hidratación al Congo, que le sirvió para recomponerse en defensa mientras que su rival empezó a acusar el fuerte inicio.

Daniel Muñoz abre la lata

En la segunda parte Colombia salió con energías renovadas. Un disparo de Luis Díaz lo desviaba Mpasi y el rechace lo mandaba fuera Arias. El Congo dio un paso adelante, pero esa sería su sentencia. Con espacios, Daniel Muñoz apareció por la banda derecha para ganar la pelota y se sacó un zurdazo para abrir el marcador.

Congo se fue arriba a por el empate pero Luis Díaz pudo cerrar el partido en dos ocasiones, las que fueron en el 78' y el 79' pero sus dos goles fueron anulados. Apretó la selección africana pero entonces apareció la figura de Vargas, seguro bajo palos.

Con el resultado, Colombia se ubicó en el primer lugar del grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con cuatro, la RD Congo con uno y Uzbekistán sin sumar.

El próximo 27 de junio, en la última jornada del grupo, Colombia enfrentará a Portugal en Miami y la República Democrática del Congo a Uzbekistán en Atlanta.

- Ficha técnica:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias (Richard Ríos 77'), Jefferson Lerma, James Rodríguez (Juan Quintero 58'); Luis Díaz, Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba 58').

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe 71'); Ngalayel Mukau (Noah Sadiki 46'), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuko 82'), Edo Kayembe (Charles Pickel 71'); Cedric Bakambu (Simon Banza 57'), Yoane Wissa.

Árbitro: Maurizio Mariani, de Italia. Amonestó a Jhon Lucumí; Jefferson Lerma y a Charles Pickel.

Goles: 1-0 (76') Daniel Muñoz.

Incidencias: Partido del grupo K de la Copa Mundial, celebrado en el Estadio Guadalajara, occidente de México, ante más de 45.000 hinchas.