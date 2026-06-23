Cristiano responde a Messi con su propio récord en el Mundial

El capitán de Portugal hizo historia ante Uzbekistán en el Estadio Houston y se convirtió en el primer futbolista capaz de marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, un día después de que el astro argentino alcanzara los 18 goles mundialistas

Lionel Messi acaba de subir el techo histórico del Mundial hasta los 18 goles, pero Cristiano Ronaldo también ha encontrado su lugar en la eternidad. El delantero portugués marcó este martes ante Uzbekistán y firmó un récord único.

A los 41 años, el capitán de Portugal se convirtió en el primer jugador que marca en seis Mundiales distintos. Lo hizo en el Estadio Houston, durante la segunda jornada del Grupo K, en una tarde que vuelve a unir su nombre al de Messi en la gran conversación histórica del fútbol.

Cristiano Ronaldo responde al récord de Messi en el Mundial

El Mundial 2026 está dejando una última carrera simbólica entre los dos grandes nombres de la era moderna. Messi se convirtió ante Austria en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 18 tantos, después de superar definitivamente a Miroslav Klose.

Cristiano no podía responder en esa misma tabla, porque sus cifras goleadoras mundialistas están lejos de las del argentino. Pero sí encontró otro territorio propio: la longevidad competitiva, la insistencia y la capacidad de seguir marcando en escenarios donde casi todos los demás ya desaparecieron.

Su gol ante Uzbekistán no lo coloca por delante de Messi en el ranking total, pero sí le da una marca que nadie había alcanzado. Cristiano Ronaldo ya ha marcado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Portugal encuentra pronto a Cristiano ante Uzbekistán

La acción histórica llegó muy pronto. Cristiano Ronaldo partió como titular en el once de Roberto Martínez y necesitó apenas seis minutos para abrir el marcador ante Uzbekistán en el Estadio Houston.

João Cancelo recibió en banda y puso un centro al área. Cristiano atacó el espacio con la intuición de siempre y remató para poner por delante a Portugal. El gol también tuvo un valor emocional, puesto que calmaba a una selección que venía de empatar ante la República Democrática del Congo.

El tanto rompía una barrera que ni Messi, ni Klose, ni Ronaldo Nazário, ni ningún otro gigante de los Mundiales había alcanzado. Marcar en seis ediciones distintas exige algo más que talento: exige tiempo, supervivencia física y una presencia casi imposible en la élite.

De Alemania 2006 a Houston 2026: seis Mundiales con gol

La secuencia explica la dimensión del récord. Cristiano marcó un gol en Alemania 2006, otro en Sudáfrica 2010, otro en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y ahora vuelve a aparecer en 2026.

No todos esos Mundiales tuvieron el mismo peso en su carrera. Rusia 2018 fue su gran explosión goleadora en la competición, con aquel inicio memorable ante España. Qatar 2022, en cambio, quedó marcado por la pérdida de protagonismo y por una eliminación ante Marruecos en cuartos de final.

Por eso el gol ante Uzbekistán tiene también un punto de revancha. Cristiano llega con 41 años, con debate alrededor de su titularidad y con la sensación de estar disputando su último Mundial. Y aun así, no solo vuelve a marcar, si no que firma un doblete para la historia.

El segundo golpe de Cristiano agranda la noche portuguesa

La noche de Cristiano no se quedó en la acción del minuto 6. Antes del descanso volvió a aparecer en una jugada que nació de una recuperación portuguesa y terminó con el delantero atacando otra vez el área.

João Félix encontró a Bruno Fernandes entre líneas, el balón se filtró hacia Cristiano y el capitán definió para ampliar su cuenta personal. Ese doble impacto tuvo una consecuencia inmediata. Portugal, que necesitaba autoridad después del empate inicial, encontró una ventaja importante y reforzó la figura de un futbolista que había llegado al partido rodeado de dudas.

Cristiano también supera a Eusébio en la historia de Portugal

El segundo ante Uzbekistán elevó a Cristiano hasta los diez tantos mundialistas, una cifra que le permite superar a Eusébio como máximo goleador portugués en la historia de la Copa del Mundo.

El dato tiene un peso especial. Eusébio sigue siendo una figura fundacional para el fútbol portugués, símbolo de una época y de un Mundial de 1966 que aún vive en la memoria del país. Cristiano, más de medio siglo después, supera esa referencia.

A su colección con Portugal ya le faltan pocos espacios. Ganó la Eurocopa, levantó dos Ligas de Naciones y es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones. Ahora añade una marca que pertenece exclusivamente al Mundial.