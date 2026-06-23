Portugal - Uzbekistán: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido del Grupo K en el Mundial 2026

Portugal y Uzbekistán se verán las caras este martes 23 de junio a partir de las 19:00 horas (hora peninsular española) en el NG Stadium de Houston

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán en el primer duelo de la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026. La Portugal de Cristiano Ronaldo no tiene margen de error tras el empate de la primera jornada ante RD Congo y ante Uzbekistán tratará de sumar los tres ante un combinado asiático que es muy inferior sobre el papel.

En estos días previos al choque de Portugal, en la concentración del conjunto que dirige el español Roberto Martínez, se ha hablado largo y tendido sobre la situación de Cristiano Ronaldo y sí sus compañeros juegan para él. Uzbekistán, que cayó en la primera jornada ante Colombia por 1-3, buscará aprovecharse de esta tormenta perfecta para sumar un triunfo que sobre el papel se antoja complicado pero que les daría opciones de estar en dieciseisavos de final del Mundial.

Horario y dónde ver en tv y online el duelo entre Portugal y Uzbekistán de la fase de grupos del Mundial 2026

El partido entre Portugal y Uzbekistán dará comienzo el martes 23 de junio a partir e las 19:00 horas. Este choque, correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026, se disputará en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos). Además de en las gradas del propio feudo estadounidense, el partido podrá seguirse en televisión en España a través de DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo, una vez que concluya el duelo entre Portugal y Uzbekistán te traeremos la crónica del choque entre lusos y asiáticos que se celebra en Houston.

Portugal No Iniciado - Uzbekistán

Alineación posible de Portugal hoy en el Mundial 2026

El Portugal, Roberto Martínez tendrá la duda de Tomas Araujo. Parece claro que el seleccionador de Portugal volverá a contar con Cristiano Ronaldo de inicio a pesar de la lluvia de críticas que recibió el jugador de Al Nassr tras su pobre actuación ante la RD Congo.

Once posible de Portugal en el Mundial: Diogo Costa; Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha Ferreira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Alineación posible de Uzbekistán hoy en el Mundial 2026

Uzbekistán cuenta con un técnico de reconocido prestigio como futbolista como es el italiano Fabio Cannavaro. El preparador quiere hacer historia con la selección uzbeka en este Mundial y para enfrentarse a Portugal no podrá contar con Masharipov por una lesión de espalda y tendrá la duda de Ashurmatov.

Once posible de Uzbekistán: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Jakhongir Urozov; Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasulloev; Abbosbek Fayzullayev, Urunov, Eldor Shomurodov.