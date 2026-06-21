La selección de Portugal sale en defensa de Cristiano Ronaldo: "No hay nadie como él"

El equipo luso defiende a Cristiano Ronaldo tras las críticas por no marcar en el partido debut de Portugal en el Mundial 2026, a diferencia otras grandes estrellas como Messi, Mbappe o Vinicius Jr

Portugal se presentaba en este Mundial 2026 con una generación muy potente de jugadores, capaces de pelear por su primer título de la competición más prestigiosa de países. Sin embargo, su debut en esta edición fue decepcionante tras un empate a uno contra la RD Congo. Un resultado por el que muchos aficionados señalaron a Cristiano Ronaldo, sobre todo tras los goles de las máximas estrellas de cada selección como son Messi en Argentina, Mbappé en Francia o Vinicius Jr en Brasil.

Unas críticas que han llegado hasta la Selección Portuguesa, que no ha dudado en defender a su máxima estrella, el jugador que les guio hasta la conquista de la primera Eurocopa de su historia. Ahora, a sus 41 años, Ronaldo sigue siendo el gran protagonista luso, y aunque no marcara en el debut de su país en este Mundial, todos los jugadores confían en él y aseguran que no están 'bajo sus órdenes', como algunas críticas apuntan.

Francisco Conceição sale en defensa de Cristiano Ronaldo en Portugal

El delantero de la selección portuguesa recibió múltiples críticas tras no haber marcado en el partido contra RD Congo, un rival a priori muy inferior. Sin embargo, el país luso se quiere alejar del ruido, aunque no dejando pasar las acusaciones que se están haciendo sobre Ronaldo, con críticas que señalan que todos los jugadores deben pasarle el balón a él y que busca su propio beneficio y no el del equipo, como apuntó Thierry Henry.

"Cristiano, con su calidad para hacer goles, no hay nadie como él. Está aquí para ayudar, como cualquier otro compañero", aseguró Francisco Conceição, quién además negó las palabras de Henry en la rueda de prensa previa a la segunda jornada, aunque no ha sido el único compañero de selección en pronunciarse. "No tenemos obligación de pasarle el balón. Yo se la paso al que está desmarcado, no es que tenga tiempo para pensar la cara del compañero" resaltó el futbolista de la Juventus.

Aunque eso sí, Conceição es consciente de que no pueden perdonar tanto como lo hicieron en la primera jornada. "En un Mundial el error tiene que ser mínimo. No conseguimos ganar el primer partido, así que está claro que ahora estamos con el cuchillo entre los dientes. Tenemos que ganar este segundo obligatoriamente" reconoció el portugués.

Ronaldo tiene la oportunidad para resarcirse contra Uzbekistán

Cristiano Ronaldo no tiene que demostrar nada en el fútbol, ya lleva muchos años de carrera haciéndolo, pero aún así el jugador portugués está dispuesto a pelear por el Mundial, el único gran trofeo que falta en sus vitrinas. A pesar de las críticas, tanto el jugador como la selección juegan un nuevo partido, mucho más decisivo este martes, en el que buscarán la victoria y los goles contra Uzbekistán.