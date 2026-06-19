Rúben Dias blinda a Cristiano Ronaldo y Portugal se aísla del ruido

El defensa del Manchester City defendió al capitán portugués tras el empate ante RD Congo y pidió centrarse en Uzbekistán para corregir el mal debut dentro del Grupo K en el Mundial 2026

Portugal intenta cerrar filas alrededor de Cristiano Ronaldo después del empate ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026. El 1-1 dejó muy tocada la imagen de la selección de Roberto Martínez, que apenas generó un disparo a puerta pese a dominar la posesión.

Rúben Dias compareció este viernes para frenar el ruido externo, defender al capitán y pedir calma antes del segundo partido del Grupo K ante Uzbekistán. El central aseguró que el grupo se está aislando de las críticas innecesarias.

Rúben Dias pide a Portugal aislarse de las críticas

Portugal no esperaba empezar el Mundial con un empate ante RD Congo. La selección africana, que regresaba al torneo 52 años después, frustró a uno de los candidatos europeos y abrió un debate inmediato en el país luso.

Rúben Dias, sin embargo, trató de rebajar la tensión. “Las críticas no son importantes para nosotros, son ruido y parte de la competición. Todo es ruido”, declaró el defensa, en unas palabras recogidas por Reuters.

El central fue incluso más claro al describir la postura del vestuario. “Siempre pasa cuando tienes un partido que no sale bien. Nos estamos aislando de las críticas innecesarias”, añadió antes de mirar hacia el siguiente reto mundialista.

Cristiano Ronaldo queda en el foco tras el empate con RD Congo

Cristiano Ronaldo volvió a concentrar buena parte del debate. A sus 41 años, el capitán disputa su sexto Mundial y cada partido se analiza bajo una lupa todavía mayor que la del resto de sus compañeros.

El empate ante RD Congo prolongó su sequía goleadora en grandes torneos. Ronaldo no marca en una fase final de gran competición desde el Mundial de 2022, una racha que ya alcanza diez partidos y que ha alimentado las críticas sobre su peso en el equipo.

Portugal completó 740 pases, pero solo registró un disparo a portería. Ese dato convirtió el problema en algo colectivo, aunque el nombre de Cristiano volvió a absorber buena parte del malestar.

Thierry Henry cuestiona el papel de Cristiano Ronaldo

La crítica más sonora llegó desde Thierry Henry. El exdelantero francés, durante su análisis en Fox, sugirió que Ronaldo estaba buscando más la gloria personal que el éxito del equipo.

“Una cosa es importante: el equipo necesita marcar, no tú”, señaló Henry, al analizar algunas acciones en las que entendió que Cristiano estaba interfiriendo en zonas ocupadas por compañeros mejor situados para finalizar.

El comentario elevó todavía más el ruido alrededor de Portugal. No fue una crítica menor, porque llegó de una figura de enorme peso y puso el foco en una cuestión sensible: si el equipo juega mejor con Ronaldo como referencia o si su presencia condiciona demasiado el ataque.

Rúben Dias evita señalar a Cristiano y reparte responsabilidades

Dias no quiso convertir el debate en un juicio individual. El central defendió que Cristiano está acostumbrado a convivir con la presión, y recordó que Portugal sabe perfectamente el entorno en el que compite: “Cristiano, por supuesto, está acostumbrado a lidiar con la presión mediática que solemos enfrentar en el club, la selección nacional, los torneos mundiales y las competiciones europeas”.

El defensa insistió en que los errores no pueden atribuirse a un solo futbolista. “No necesariamente se deben a un solo jugador”, afirmó, antes de transmitir la sensación de que dentro del vestuario no existe una alarma fuera de lo normal.

Portugal necesita transformar posesión en ocasiones ante Uzbekistán

El verdadero problema de Portugal estuvo en la producción ofensiva. Tener tanto balón y generar tan poco fue la gran señal de alerta del debut. RD Congo cerró espacios, resistió y obligó al equipo de Roberto Martínez a circular sin profundidad real.

Ante Uzbekistán, el margen de error se reduce. Portugal necesita ganar para no complicarse el Grupo K antes del cierre ante Colombia, un rival que puede elevar todavía más la exigencia si el equipo llega con dudas.

Dias dejó claro que este tipo de torneos no se ganan desde la perfección. “En este tipo de competición, nunca se alcanza la perfección. Cuantas más dificultades y retos, mejor”, afirmó el central.

Rúben Dias se declara listo para volver con Portugal

El defensa del Manchester City también habló de su estado físico. Dias no participó en el debut ante RD Congo porque venía de una lesión, pero aseguró estar preparado para jugar el martes contra Uzbekistán.

Su regreso puede ser importante para una Portugal que necesita recuperar seguridad y liderazgo desde atrás. El empate no solo dejó dudas en ataque, también cuestionó la capacidad del equipo para sostener partidos que, sobre el papel, debía controlar con más autoridad.

Portugal protege a Cristiano antes de un partido clave

La reacción de Dias deja una idea clara. Portugal no va a abrir públicamente un debate sobre Cristiano Ronaldo en pleno Mundial. Al contrario: el vestuario intenta cerrar filas antes de que la presión condicione el resto del torneo.

El empate ante RD Congo ha cambiado el tono de la primera fase. Lo que debía ser un arranque cómodo se ha convertido en un examen anticipado para Roberto Martínez, Cristiano y una generación portuguesa construida para competir por algo grande.

Uzbekistán será la primera respuesta. Portugal puede apagar el ruido con una victoria convincente o alimentarlo con otro partido espeso. Dias ya marcó el camino: menos conversación exterior y más fútbol. Ahora le toca al equipo demostrar que el problema fue solo un mal estreno.