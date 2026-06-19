México, clasificada para los dieciseisavos del Mundial: posibles rivales y probabilidades de cruzarse con España

La selección de Javier Aguirre ya tiene asegurado el liderato del Grupo A y espera a un tercero de los grupos C, E, F, H o I en el Estadio Azteca de Ciudad de México

México ya está en los dieciseisavos del Mundial 2026. La selección de Javier Aguirre venció por 1-0 a Corea del Sur, sumó seis puntos en dos jornadas y se convirtió en la primera clasificada para la fase eliminatoria del torneo.

El Tri no solo aseguró el pase, también cerró el liderato del Grupo A antes de jugar contra Chequia. Ahora empieza otra cuenta: saber qué tercero se cruzará en su camino y si España puede aparecer en el horizonte.

México gana a Corea del Sur y cierra el Grupo A

México ha hecho los deberes antes que nadie. Primero venció a Sudáfrica por 2-0 y después superó a Corea del Sur por 1-0, un resultado que le permite alcanzar los seis puntos y asegurar matemáticamente la primera plaza del Grupo A.

El gol de Luis Romo ante Corea del Sur fue suficiente para desatar la primera gran celebración mexicana del Mundial. El equipo de Javier Aguirre no firmó un partido brillante, pero sí una actuación competitiva, sólida y madura.

La recompensa es enorme. México jugará su partido de dieciseisavos en casa, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el martes 30 de junio, con el impulso emocional de una afición que ya mira más allá de la fase de grupos.

El rival de México saldrá de cinco grupos distintos

El nuevo formato del Mundial cambia por completo las cuentas. Con 48 selecciones, avanzan los dos primeros de cada uno de los doce grupos y los ocho mejores terceros. Eso hace que varios cruces de dieciseisavos no tengan rival fijo hasta que se complete toda la primera fase.

En el caso de México, el cuadro oficial marca una ruta concreta: el primero del Grupo A se enfrentará a un tercero de los grupos C, E, F, H o I. Es decir, el Tri no espera a un segundo clasificado, sino a uno de los mejores terceros del torneo.

Brasil, Alemania, España o Francia pueden aparecer en el camino

El abanico de posibles rivales es amplio y tiene nombres muy potentes. Del Grupo C podrían salir Brasil, Marruecos, Escocia o Haití. Del Grupo E aparecen Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. Del Grupo F, Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez.

La lista sigue en el Grupo H, donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Y también en el Grupo I, con Francia, Noruega, Senegal e Irak.

Eso no significa que todos tengan la misma probabilidad de cruzarse con México. Algunas selecciones apuntan más a primeras o segundas de grupo, pero el arranque del Mundial ya ha demostrado que un empate inesperado o una mala diferencia de goles puede cambiar cualquier previsión.

España solo se cruzaría de inmediato con México si acaba tercera

La pregunta que más interesa en clave española tiene una respuesta clara: México y España solo pueden verse en dieciseisavos si La Roja termina tercera del Grupo H, logra entrar entre los ocho mejores terceros y el reparto final de FIFA la coloca como rival del primero del Grupo A.

España empezó el Mundial con un empate ante Cabo Verde y todavía debe jugar contra Arabia Saudí y Uruguay. Si acaba primera del Grupo H, irá por otra zona del cuadro y se enfrentará al segundo del Grupo J. Si termina segunda, su cruce será contra el campeón del Grupo J.

Si México hubiese sido segunda, el camino era mucho más sencillo

La victoria ante Corea del Sur también evitó una ruta distinta. Si México hubiera terminado segunda del Grupo A, su rival habría sido el segundo del Grupo B. Ese camino podía llevarle hacia selecciones como Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina o Catar, dependiendo del cierre de ese grupo.

En términos competitivos, ser primera parece una ventaja evidente. En términos de nombres, no garantiza un cruce cómodo. En un Mundial con Brasil, Alemania, España o Francia repartidos por los grupos que pueden enviar terceros a su partido, el riesgo existe.

México espera rival con el objetivo de romper su barrera en el Mundial

México ya está donde quería estar: clasificada, primera y con un partido de eliminatoria en casa. Ahora el reto será convertir esa ventaja emocional en una oportunidad real para avanzar en la Copa del Mundo.

El Tri ha construido su pase desde la solidez. Dos victorias, dos porterías a cero y una gestión eficaz de partidos muy cerrados. Ahora el objetivo está en superar rondas, donde la marca está en los cuartos de final logrados en México 1970 y 1986.