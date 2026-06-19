México 1-0 Corea del Sur: Los aztecas son los primeros clasificados del Mundial 2026

El cuadro de Javier Aguirre firmó el pase a dieciseisavos de final tras el gol de Luis Romo en el minuto 50. Además se garantizan la primera plaza del grupo A tras superar al combinado asiático

México y Corea del Sur se veían las caras a las 03:00 de la madrugada en el segundo encuentro de la segunda jornada del grupo A. Los mexicanos, comandados por Javier Aguirre, dejaron una buena imagen, aunque no la que le hubiese gustado al 'vasco' Aguirre tal y como confesó en la rueda de prensa posterior. Los anfitriones superaron en la primera jornada a Sudáfrica y se medían a Corea del Sur, la otra selección del grupo que había sumado los tres puntos en la primera jornada tras vencer a la República Checa.

Por lo tanto, el duelo entre México y Corea del Sur parecía decisivo para determinar el futuro de ambas selecciones en el Mundial. El triunfo de uno u otro podría darles el pase a dieciseisavos de final. Con el premio de la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial, México y Canadá salieron con todo a por el triunfo y la igualdad fue la tónica reinante.

Primer tiempo de igualdad entre México y Corea del Sur

El primer tiempo tuvo ocasiones para ambas selecciones aunque Corea del Sur empezó avisando a los pocos minutos con una acción que finalmente quedó anulada por fuera de juego. México no se quedó atrás e hizo trabajar al portero surcoreano tras un gran remate en el primer palo del delantero azteca. Ambos cuadros se anularon en la mitad de la cancha, donde transcurrieron las acciones principales hasta que en el minuto 20 Julián Quiñones recibió un servicio y de cabeza estuvo cerca de poner delante a México, pero Seung Gyu se quedó con el balón, el único remate a puerta de la primera mitad.

Romo adelanta a México en el segundo tiempo

Apenas arrancaba el segundo tiempo y con México avisando notablemente a Corea del Sur, un remate, sin aparente peligro de Raúl Jiménez que cogió mucha altura, no fue capaz de detenerlo el guardameta Seung Gyu en uno de los errores más graves de lo que va de Mundial. Este regalo lo iba a aprovechar México mediante el tanto de Romo, que siendo el más listo de la clase, cogió el rechace y lo convirtió en el primer tanto del encuentro en el minuto 50.

Corea del Sur dispuso de una gran ocasión a tres minutos del final

La igualdad entre Corea del Sur y México se rompía por un estrepitoso fallo del guardameta asiático. México, con más prudencia que antes del gol, empezó a buscar el segundo aunque Corea del Sur también dispuso de una gran ocasión en el 87 y que gracias a Raúl Rangel no terminó en el 1-1. Con este triunfo, México se clasifica para los dieciseisavos de final y cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose a la República Checa el próximo 24 de junio. Corea del Sur hará lo propio ante Sudáfrica.

Ficha técnica:

1. México: 1 Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas m.71), Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda m.71); Raúl Jiménez (Santiago Giménez m.80), Julián Quiñones (César Huerta m.84), Roberto Alvarado (Israel Reyes m.80).

Seleccionador: Javier Aguirre.

0. Corea: Kim Seung Gyu; Lee Han Beom, Kim Minjae, Kim Moon Hwan (Eom Ji Sung m.71), Seol Young Woo (Yang Hyun Jun m.71); Lee Gih Yuk, Hwang In Beom, Paik Seung Ho (Cho Gue Sung m.77), Lee Jae Sung (Hwang Hee Chan m.57), Lee Kan Gin; Son Heung Min (Oh Hyeng Yu m.57).

Seleccionador: Myung No Hong.

Goles: 1-0, m.50: Luis Romo.

Árbitro: Gustavo Tejera, de Uruguay. Amonestó a Lee Kan Gin y a Paik Seung Ho.

Incidencias: partido del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol entre las selecciones de México y Corea, celebrado en el Estadio Guadalajara, ante 45.522 aficionados.