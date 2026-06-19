Resultados y clasificación del Grupo A tras la segunda jornada y partidos del Mundial 2026: México, clasificado a la siguiente ronda

La segunda jornada del Mundial 2026 en el Grupo A dejó un panorama claro arriba y un incendio abajo: México ya está en dieciseisavos, mientras que Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa se jugarán el pase en un cierre que promete tensión máxima

La jornada 2 del Mundial 2026 ya está en marcha con diferentes partidos que han empezado a dictar sentencia en diferentes grupos. Uno de ellos es el A, en el que se encuentran México, Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica. La primera selección, una de las anfitrionas de este torneo, venció a la segunda y ya tiene el billete asegurado a los dieciseisavos de final. Las otras dos empataron y la incertidumbre sigue hasta el final.

El Mundial 2026 empieza a mostrar el camino de los dieciseisavos de final, pero con todo por decidir en una tercera jornada que decidirá qué selecciones avanzan a la siguiente ronda, o por el contrario, se quedan por el camino. Corea del Sur, con tres puntos, parte con ventaja con respecto a República Checa y Sudáfrica, que se jugarán el todo o nada en el choque del próximo jueves 25 de junio.

Sadilek abre el camino y Mokoena lo destruye: Sudáfrica frustra a Chequia en un 1-1 de infarto

Por un lado, República Checa y Sudáfrica se dieron cita en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta. Los de Miroslav Koubek y los de Hugo Broos se vieron las caras con la obligación de ganar y llegar con más tranquilidad a la tercera jornada del Mundial 2026. De esta manera, Chequia se adelantó en el marcador gracias al gol de Michal Sadilek, que empezó marcando el camino del partido con su tanto tempranero.

República Checa resistía a los ataques de Sudáfrica, que llegó a rematar hasta en 17 ocasiones, aunque solo cuatro fueron a puerta. El combinado dirigido por Miroslav Koubek ya saboreaba la que iba a ser su primera victoria en este Mundial 2026, tras el tropiezo de la pasada jornada ante Corea del Sur. Sin embargo, Teboho Mokoena dejó sin los tres puntos a Chequia anotando gol de penalti en el el 83, firmando el 1-1 final en el marcador.

Romo aparece del banquillo al héroe firmando el triunfo de México contra Corea del Sur

Por otro lado, México se enfrentó a Corea del Sur en el Estadio Akron de Zapopan para cerrar la jornada 2 del Grupo A. El ritmo del partido fue creciendo conforme iban pasando los minutos, con dos selecciones que apenas llegaban al área rival para incomodar al portero. De hecho, en el primer tiempo solo hubo un tiro a puerta, de lo de Javier Aguirre, que acabaron con tres en este registro, a diferencia de los dos de los de Hong Myung-bo.

No obstante, Luis Romo, que no jugó ni un minuto en en el encuentro inaugural contra Sudáfrica, fue el héroe de México anotando el gol de la victoria en el 50'. Tras ello, Corea del Sur intentó de todas las maneras el tanto del empate, efectuando los cinco cambios posibles para intentar maquillar el resultado, pero el combinado de Javier Aguirre se hacía fuerte ante su afición, hasta el punto de terminar consiguiendo el triunfo finalmente.

Sudáfrica y Corea del Sur se juegan la vida y México busca el pleno ante una Chequia herida

De esta manera, Sudáfrica se medirá en la última jornada ante Corea del Sur, en un enfrentamiento que tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio a las 3:00 (hora española). El combinado de Hugo Broos necesitará ganar si quiere tener opciones de estar en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Misma situación con los de Myung-Bo Hong que, tras el tropiezo, ante México, necesitarán por su parte el triunfo para evitar sustos.

México cerrará la fase de grupos del Mundial con el partido ante República Checa en Ciudad de México, que tendrá lugar también el jueves 25 de junio a las 3:00 (hora española). Los de Javier Aguirre ya tienen matemáticamente conseguido el pase a dieciseisavos de final de este torneo de selecciones, pero buscarán el pleno frente al combinado de Miroslav Koubek, que se le escapó la victoria en los últimos minutos.

Resultados y clasificación del Grupo A del Mundial 2026 tras la segunda jornada