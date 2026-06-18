Chequia 1-1 Sudáfrica: Mokoena rescata un punto vital para los Bafana Bafana en el Mundial

La segunda jornada del Mundial 2026 comenzó con un duelo en el Grupo A, donde un empate dejó un sabor amargo a las selecciones de Miroslav Koubek y Hugo Broos, tras los goles de Michal Sadílek y Mokoena

La segunda jornada en el Mundial 2026 inicio con el duelo entre Chequia y Sudáfrica dentro del Grupo A. Tras perder en sus respectivos debuts, los equipos de Miroslav Koubek y Hugo Broos llegaron al Atlanta Stadium con la necesidad de ganar.

Con una mitad para cada selección, los checos se adelantaron gracias a Michal Sadílek, mientras que el combinado sudafricano consiguió igualar de penalti a través de Mokoena.

Sadílek adelanta a Chequia y Sudáfrica no encuentra portería

El encuentro empezó de la mejor manera para la República Checa. El equipo de Miroslav Koubek salió en busca de un gol tempranero y, tras un par de jugadas peligrosas, logró la recompensa a los 5 minutos.

Saque de banda rápido por la banda derecha, balón a línea de fondo, un par de pases en el interior del área, y Michal Sadílek anotaba a placer el tanto europeo. Duro golpe para Sudáfrica que había buscado protegerse con la posesión.

Chequia anula a Sudáfrica tras el gol

La selección de Miroslav Koubek buscó el segundo tanto durante varios minutos, donde los de Hugo Broos adelantaron líneas para buscar el empate. Sin efectividad por parte de los africanos, los europeos comenzaron a centrarse en defender.

Así, establecidos en un 5-3-2, con un marcaje hombre a hombre, los checos anularon los intentos de ataque sudafricanos, que tenía la posesión, pero mayoritariamente en campo propio.

Con un guion bastante parecido, donde los Bufana Bufana, que controlaban la posesión, no eran capaces de llegar hasta el área checa, el partido se marchaba al descanso tras cuatro minutos de añadido.

Un error de Kovar, que no fue capaz de blocar un centro sudafricano, brindó la ocasión más clara a Maseko, que no logró encontrar portería con su disparo gracias a la buena reacción de la defensa checa. Se sentía superior el combinado de Koubek ante los jugadores de Broos.

Mokoena iguala en la recta final

Le sentó muy bien el descanso a Sudáfrica que, con un cambio antes de la reanudación, comenzó a encontrar la portería rival. Ante el acoso del equipo de Hugo Broos, la Selección checa tuvo que meter un doble cambio para proteger el resultado. Partido roto antes de llegar a la hora de juego.

En el minuto 68 llegaba la segunda pausa de hidratación con el combinado sudafricano cada vez más cerca del gol, mientras que los checos habían introducido otro doble cambio para dejar de verse superados.

Mokoena empata desde los once metros

Los Bafana Bafana lo intentaron de todas las formas, especialmente a través de la banda derecha donde Mudau fue la principal baza en ataque. Tanto lo intentó la Selección sudafricana, que obtuvo la recompensa a través de un penalti.

Jugada por banda derecha, disparo desde la frontal de Maseko, y el lanzamiento da de lleno contra la mano de Sulc. Oportunidad de oro para los africanos que no fallaron desde los once metros.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mokoena que, engañando a Kovar, coló el esférico por la derecha del portero. Daba sus frutos la gran segunda mitad de los Bafana Bafana, que volvían a entrar en la lucha por estar en dieciseisavos.

Un descuento completamente roto

Cumplido el tiempo reglamentario, la árbitra francesa decidió añadir 7 minutos más, donde el encuentro se rompió por completo. Los ataques se sucedieron entre Chequia y Sudáfrica, pero el buen hacer de las defensas solo permitió realizar disparos lejanos.

Con Zima siendo el héroe checo al tapar el último tiro del encuentro, mientras que Mbokazi hizo lo propio para evitar un prometedor ataque del combinado europeo, el encuentro llegó a su final con empate 1-1.

Reparto de puntos para dos selecciones que complican su clasificación para la ronda de dieciseisavos, donde sus opciones prácticamente se resumen a una victoria en la tercera jornada del Mundial 2026.

Ficha técnica

1 - República Checa: Kovar; Coufal, Hranac, Krejci, Holes; Darida (Sulc, m.55), Cerv (Zima, m.78), Sadilek (Soucek, m.67), Sojka (Zeleny, m.55); Hlozek (Provod, m.67) y Schick

1 - Sudáfrica: Williams; Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon; Mokoena, Mbatha, Adams (Mofokeng, m.46); Appollis, Maseko (Sebelebele, m.84) y Rayners (Magkopa, m.66).

Goles: 1-0: M.6 Sadilek; 1-1: M.83 Mokoena, de penalti.

Árbitra: Tori Penso (USA). Amonestó a Krejci (m.75), de República Checa; y a Mokoena (m.33) y Mbatha (40), de Sudáfrica.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial disputado en el Estadio Atlanta.