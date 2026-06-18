República Checa - Sudáfrica: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido del grupo A del Mundial 2026

Los de Miroslav Koubek y el combinado dirigido por Hugo Broos se enfrentan en la segunda jornada del Mundial 2026 tras haber perdido ambas selecciones en el primer partido, frente a Corea del Sur y México

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta acoge el duelo entre República Checa y Sudáfrica este jueves 18 de junio. El partido del Grupo A se pone en marcha a las 18:00 en la España peninsular, las 17:00 para quienes lo sigan desde Canarias. Los de Miroslav Koubek llegan tras perder ante Corea del Sur en la primera jornada del Mundial 2026, al igual que el combinado de Hugo Broos, que tropezó en el encuentro inaugural ante México.

Checos y sudafricanos, obligados a reaccionar: dos derrotas y un duelo clave para seguir vivos

Por un lado, República Checa no comenzó con el mejor pie su estreno en el Mundial, ya que cayeron derrotados 2-1 en el debut contra Corea del Sur. Los de Miroslav Koubek se vieron remontados por el gol inicial de Krecji, que abrió el marcador en el Estadio Akron. Además, los cuatro cambios en la segunda parte no cambiaron la dinámica de este combinado, que deberá presentar un cambio de actitud ante Sudáfrica para lograr los tres puntos.

Por otro lado, Sudáfrica perdió en el primer partido del Mundial 2026, ante México. El combinado de Hugo Broos se vio debajo en el marcador a las primeras de cambio, debido al gol de Quiñones en el minuto nueve. Además, el encuentro tuvo gran presencia de las tarjetas rojas, ya que el colegiado expulsó hasta a tres jugadores durante el choque, dejando a Sudáfrica con hasta nueve futbolistas al término del duelo en el Estadio Azteca.

Sudáfrica se juega la vida sin dos titulares y República Checa se aferra a Schick para sobrevivir

De esta manera, Hugo Broos no podrá contar ni con Sithole ni Zwane, por lo que tendrá que mover ficha en un encuentro que podría dictar sentencia en el Grupo A del Mundial 2026. Una nueva derrota de Sudáfrica ante República Checa les complicaría sus aspiraciones de poder seguir vivos y pasar a dieciseisavos de final, a expensas de jugar el último partido de la fase de grupos, fijado para el 25 de junio ante Corea del Sur.

Por su parte, Miroslav Koubek se aferrará a la figura de Patrik Schick para conseguir la primera victoria en este Mundial 2026. El delantero de 30 años viene de firmar 22 goles esta temporada con el Bayer de Leverkusen, siendo uno de los más destacados del equipo que dirigirá Carles Martínez a partir de la próxima temporada. El checo es una de las 'armas' más fiables de esta seleccción para llegar lo más lejos posible en el torneo.

¿A qué hora se juega el partido? República Checa - Sudáfrica

El encuentro entre República Checa y Sudáfrica se disputará a las 18:00 en la península y las 17:00 en el archipiélago canario. Es un horario de tarde cómodo, sin necesidad de trasnochar. En un grupo de cuatro selecciones, donde solo avanzan los dos primeros más los mejores terceros, ninguna de las dos puede permitirse regalar puntos a estas alturas.

Dónde ver el encuentro por TV y online República Checa - Sudáfrica por TV y online

En internet, las aplicaciones de DAZN, Movistar Plus+ permitirán seguir el República Checa - Sudáfrica en directo desde donde quieras. La emisión por televisión será por DAZN y Movistar Plus+, que retransmiten los 104 partidos de este Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Alineaciones probables de República Checa y Sudáfrica

República Checa: Matej Kovar, Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Coufal, Jaroslav Zeleny, Lukas Provoc, Pavel Sulc, Schick.

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbokazi, Aubrey Modiba, Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Iqraam Rayners, Lyle Foster