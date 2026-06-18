Hugo Broos defiende a Sudáfrica tras empatar con Chequia en el Mundial: "Pueden escribir y decir lo que quieran"

El seleccionador de Bafana Bafana defendió la reacción de su equipo en Atlanta, lamentó el error del tanto inicial checo y aseguró que aún ve opciones de clasificación dentro del Grupo A del Mundial 2026

Hugo Broos no salió aliviado del empate de Sudáfrica ante Chequia, lo hizo orgulloso de su equipo. El entrenador belga defendió con firmeza el partido de Bafana Bafana, que comenzó perdiendo a los seis minutos por el gol de Michal Sadilek y rescató un punto en el 83 gracias a un penalti de Teboho Mokoena.

El 1-1 deja a Sudáfrica con un solo punto tras dos jornadas del Grupo A, pero Broos entiende que la actuación en Atlanta ofrece argumentos para creer antes del duelo final ante Corea del Sur.

Hugo Broos defiende el partido de Sudáfrica ante Chequia

Broos rechazó desde el inicio la idea de alivio. Para él, Sudáfrica no sobrevivió al partido, sino que mereció algo más por lo hecho especialmente en la segunda mitad, cuando empujó a Chequia hacia su área. “¿Por qué debería estar aliviado? No veo motivo. Creo que hoy hemos jugado un muy buen partido”, afirmó el técnico.

El seleccionador recordó que Sudáfrica sabía que el saque de banda largo de Chequia podía hacer daño. Precisamente de una acción mal defendida nació el 1-0. “No puedes dejarte sorprender a ese nivel. Pagas caro un error así”, lamentó.

Bafana Bafana encuentra orgullo en la segunda parte

El mensaje de Broos al descanso fue claro: más agresividad tras pérdida y más presencia entre líneas. El técnico entendió que Chequia había jugado demasiado cómoda en algunos tramos de la primera mitad y buscó corregirlo con la entrada de Mofokeng: “Necesitábamos a alguien en el espacio libre para recibir el balón. Esperaba que con Mofokeng tuviéramos ese hombre”.

Broos fue más allá y habló de identidad. “Estoy muy orgulloso de mi equipo. Este es el verdadero Bafana Bafana”, señaló tras un partido en el que Sudáfrica terminó más cerca de ganar que de perder.

Broos responde a las críticas tras el punto de Sudáfrica

El empate también sirvió para que Broos respondiera al ruido acumulado alrededor de la Selección. El técnico recordó el recorrido de cinco años de Bafana Bafana y lamentó que las críticas aparezcan cuando los resultados no cumplen todas las expectativas. “Soy un entrenador con casi 40 años de carrera, así que es como agua cayendo sobre mi cuerpo. Pueden escribir y decir lo que quieran”, afirmó.

Su mensaje fue de resistencia. Broos no se siente condicionado por las peticiones de dimisión ni por el ambiente exterior. “Yo simplemente hago lo que creo que tengo que hacer, y creo que hoy hice lo que tenía que hacer”, añadió.

Mokoena marca el penalti y deja una baja sensible ante Corea

Teboho Mokoena fue protagonista por todo. Marcó el penalti del empate, sostuvo a Sudáfrica en momentos importantes y también recibió una amarilla que Broos calificó como “tonta” por el peso que puede tener en el torneo.

El seleccionador no quiso cargar contra él, pero sí dejó una advertencia. “En un partido así, a veces es muy difícil controlar las emociones. No pueden pasar cosas así, pero esto también es algo que tenemos que aprender a ese nivel”, explicó.

Para Broos, la tarjeta también habla de competitividad. “Eso significa que la mentalidad de Teboho Mokoena es muy buena. Y eso me complace mucho más que la tarjeta amarilla que recibió”, matizó.

Chequia obliga a Sudáfrica a buscar otro camino

Broos describió a Chequia como una Selección muy física, directa y diseñada para castigar con jugadores altos. No lo dijo como reproche, sino como explicación del tipo de partido que tuvo que resolver Sudáfrica.

“Chequia no quiere realmente jugar al fútbol ni el juego de pases. Es muy directa y tiene los jugadores para ello”, analizó el técnico, antes de admitir que, con esa plantilla, quizá él también habría apostado por algo parecido.

Por eso pidió a sus jugadores disparar desde fuera. “No podíamos ganar un duelo porque ellos eran el doble de altos que nosotros. Así que probamos otras vías”, explicó. De una de esas acciones llegó la mano que acabó en el penalti del empate.

Corea del Sur aparece como una amenaza distinta para Sudáfrica

El próximo rival será Corea del Sur, y Broos ya dejó claro que el reto no tendrá el mismo perfil. Si Chequia castigó desde el físico y el juego directo, el equipo asiático exigirá disciplina, piernas y concentración durante todo el partido.

“Corea del Sur está un poco entre México y Chequia. Es un equipo muy disciplinado”, señaló el seleccionador, que evitó dar nombres propios del rival para no ofrecer pistas. La imagen que utilizó fue muy gráfica. “Es como Duracell. Los conectas y empiezan a correr. Y corren 90 minutos”, dijo Broos. Sudáfrica llega obligada a ganar, pero también con una certeza: si repite la segunda parte de Atlanta, todavía puede creer.