Lamine Yamal cambia el plan de De la Fuente: gana enteros para ser titular ante Arabia Saudí

El extremo del FC Barcelona apunta al once inicial tras el empate ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026, aunque el cuerpo técnico de España mantiene prudencia por el riesgo de recaída

Lamine Yamal gana opciones de ser titular este domingo ante Arabia Saudí, en el segundo partido de España en el Mundial 2026. La Roja llega al duelo de Atlanta, fijado a las 18.00 horas, después del inesperado empate sin goles ante Cabo Verde.

Luis de la Fuente estudia cambios en las bandas para recuperar profundidad y desborde. El jugador del FC Barcelona dejó buenas sensaciones en su primer tramo mundialista, pero la Selección no quiere precipitarse por la delicadeza de su lesión.

Lamine Yamal apunta al once de España contra Arabia Saudí

La previsión inicial con Lamine Yamal era muy medida. El plan pasaba por darle unos 20 minutos ante Cabo Verde y elevar su participación hasta aproximadamente 45 frente a Arabia Saudí, siempre en función de sus sensaciones y de la evolución física.

Ese escenario empieza a moverse. Según informó Miguel Ángel Díaz en COPE, crecen las opciones de que Lamine sea titular en el segundo partido de España en el Grupo H, aunque dentro del cuerpo técnico se mantiene una línea clara de prudencia.

El futbolista se encuentra bien y transmitió chispa en su aparición ante Cabo Verde. España necesita más uno contra uno, más amenaza exterior y más capacidad para romper defensas cerradas. Lamine puede darle todo eso, pero el riesgo de recaída sigue pesando.

De la Fuente mide el riesgo físico de Lamine Yamal

El debate no es futbolístico, sino médico y competitivo. Lamine Yamal tiene condiciones para cambiar el ataque de España, pero la lesión afecta a una zona sensible y la Selección no quiere convertir una urgencia de fase de grupos en un problema mayor para todo el Mundial.

Los médicos y fisios de La Roja estiman que el extremo está para unos 45 minutos. La pregunta es si esos minutos deben llegar desde el inicio o desde el banquillo, con el partido más abierto y menos carga de esfuerzos repetidos.

De la Fuente tendrá que decidir entre proteger el plan previsto o acelerar ante la necesidad. El empate contra Cabo Verde no compromete todavía la clasificación, pero sí obliga a España a reaccionar para no llegar presionada al cierre del grupo ante Uruguay.

Gavi no funciona en la izquierda y España busca bandas

El 0-0 ante Cabo Verde dejó una conclusión clara: España necesita más naturalidad por fuera. El experimento de Gavi en la banda izquierda no terminó de funcionar y el equipo perdió amplitud, sorpresa y velocidad para atacar un bloque muy cerrado.

Por eso De la Fuente valora cambios en los costados. Lamine aparece como solución por la derecha, mientras Dani Olmo y Álex Baena tienen opciones de entrar en el once o ganar peso durante el partido.

No se esperan grandes sorpresas en el centro del campo. La idea pasa más por corregir las bandas que por alterar la sala de máquinas. España necesita circular mejor, pero sobre todo necesita que esa posesión termine en ventajas reales cerca del área.

Arabia Saudí amenaza con otro partido cerrado para España

El rival también condiciona la decisión. Arabia Saudí llega después de empatar ante Uruguay y puede plantear un partido muy parecido al de Cabo Verde: líneas juntas, bloque bajo, paciencia defensiva y salidas rápidas cuando España pierda el equilibrio.

Ese tipo de encuentro pide extremos puros. España sufrió en el debut porque tuvo mucho balón, pero poca aceleración. Lamine Yamal es, por perfil, uno de los jugadores más capacitados para alterar ese guion.

Su posible titularidad no sería solo una cuestión de nombre. Sería una señal de cambio en el plan ofensivo: más desborde, más profundidad y más libertad para atacar una defensa que probablemente cierre espacios interiores desde el primer minuto.

Lamine Yamal apura su día libre en Nashville antes de volver al trabajo

Lamine aprovechó el día libre de la Selección para desconectar junto a sus amigos, su madre y su hermano pequeño en Nashville. El jugador pasó unas horas con su entorno más cercano antes de regresar a la concentración española.

El extremo apuró hasta el final. Llegó apenas cinco minutos antes de las 21.00 horas, la hora límite fijada por Luis de la Fuente para volver al grupo. Superar ese margen habría supuesto multa, dentro del régimen interno de la Selección.

España necesita a Lamine Yamal sin romper el equilibrio del Mundial

El caso Lamine resume el momento de España. La Roja necesita reaccionar, pero no puede perder de vista que el Mundial no se decide en la segunda jornada. Forzar demasiado pronto a uno de sus jugadores más diferenciales sería un riesgo enorme.

De la Fuente tiene por delante una decisión delicada. Si Lamine sale de inicio, España ganará amenaza desde el primer minuto, aunque quizá deba controlar mejor su carga. Si espera al segundo tiempo, mantendrá el plan médico inicial, pero asumirá el riesgo de que el partido vuelva a atascarse.

Arabia Saudí medirá algo más que tres puntos. Medirá la capacidad de España para corregir su debut, recuperar amplitud y gestionar a su talento más desequilibrante sin convertirlo en una urgencia. Lamine está más cerca del once, pero la última palabra será del equilibrio entre necesidad y cuidado.