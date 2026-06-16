Resultados y clasificación del grupo H tras la primera jornada y partidos en el Mundial 2026: Cabo Verde y Arabia Saudí se rebelan ante España y Uruguay

Las cuatro selecciones están empatadas a un punto después de que ambos duelos acabaran en empates que saben a victoria sobre todo para Cabo Verde, y también para Arabia Saudí, que tendrán opciones de seguir vivas en dieciseisavos de final hasta la tercera jornada

El Grupo H ha completado su primera jornada y todo está exactamente igual que antes de empezar, es decir, con los cuatro equipos empatados en la clasificación aunque con un punto, ya que ambos partidos, el España-Cabo Verde y el Arabia Saudí-Uruguay, se saldaron con empates a cero y a uno respectivamente. Por lo tanto en este grupo, sus dos primeros clasificados (y quién sabe si el tercero), se decidirán en una última jornada de infarto.

La Selección española de Luis de la Fuente decepcionó en su debut en el Mundial de 2026, donde demostró carecer de un plan B ante el planteamiento defensivo de Cabo Verde, que celebró el empate final por todo lo alto, siendo toda una gesta para el país africano que se estrenaba en una copa del Mundo. España se chocó contra su falta de puntería y contra la portería de Vozinha, proclamado la figura del partido.

Vozinha llegó al Mundial sin equipo tras acabar contrato con el Chaves de la segunda división de Portugal y frenó con intervenciones arrojadas el ímpetu de millonarios rivales. A sus 40 años recién cumplidos, el meta de Cabo Verde fue el héroe nacional de su país con sus siete paradas, lo que provocó un crecimiento en sus redes sociales durante el partido, que pasaron de tener 50.000 seguidores a superar 3,3 millones nada más escucharse el pitido final.

Ni el planteamiento inicial ni los tardíos cambios de Luis de la Fuente surtieron efecto ante una Cabo Verde que defendió con mucho orden e intensidad, lo que no puede ocultar la decepción y la preocupación en España, pues este empate prácticamente obliga a ir a la tercera y última jornada con Uruguay a jugarse el pase a dieciseisavos de final, y con el riesgo de saber que un probable segundo puesto puede atravesar a Argentina en su camino.

Uruguay empata en el tramo final

Y pudo ser peor para España si en el otro partido del Grupo H alguno de las dos selecciones hubiera ganado, pero no fue así, aunque Arabia Saudí estuvo cerca de repetir la proeza de 2022 cuando se estrenó en Qatar ganando a Argentina. Lo rozó anoche ante Uruguay pero los de Marcelo Bielsa acabaron empatando el partido en el tramo final del choque gracias al tanto de Maxi Araujo.

Arabia Saudí se puso por delante a los 40 minutos con un tanto del central Abdulelah Al-Amri, que aprovechó un rebote del portero Fernando Muslera. Y de la vigorosa reacción de la 'Celeste' a partir del segundo tiempo se encargó el otro portero, Mohammed Al Owais, a la postre, figura del partido jugado en Miami.

Quizá se criticará a Al Owais su acción en el gol de Maxi Araújo, con el que el extremo del Sporting firmó su primer gol mundialista en el minuto 80, pero después acabaría siendo vital para evitar la remontada charrúa, que tuvo que conformarse con el empate.

La próxima jornada del Grupo H