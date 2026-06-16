Arabia Saudí 1- 1 Uruguay: Araújo rescata el empate en los últimos minutos y España respira aliviada

La primera jornada del Grupo H termina con el empate entre Arabia Saudí y Uruguay y con un reparto total de puntos entre todos los países, con todo por decidir para la próxima jornada tras el tropiezo inicial de España

Al-Owais ha sido clave para Arabia Saudí en su debut contra Uruguay en el MundialImago

El Mundial sigue viviendo los debuts de los países participantes y este lunes 15 de junio fue el turno del Grupo H, al que pertenece España, que ha tenido un estreno muy flojo. Tras el empate a cero entre la Selección y Cabo Verde, fue el turno de Arabia Saudí contra Uruguay, que también ha repartido puntos tras quedar en tablas con un tanto cada uno.

De esta forma, el Grupo H cierra la primera jornada con un reparto de puntos total entre todos los equipos, sumando un punto cada uno de ellos. Aunque es cierto que los países que han cerrado la jornada se colocan con ventaja gracias a sus goles. Un resultado final que beneficia a la Selección Española, con todo por decidir en la siguiente jornada tras su tropiezo inicial.

Uruguay rescata el empate tras la sorpresa de Arabia Saudí en el Mundial

La primera parte fue una adaptación a una cita tan prestigiosa y a las condiciones del país organizador, por lo que no hubo muchas acciones de peligro hasta acercarse al descanso. Primero fue Uruguay la que amenazó a Arabia Saudí pero han tenido un seguro bajo palos llamado Mohammed Al-Owais. Muslera también salvó disparos claros de Arabia Saudí, pero en el minuto 41 no pudo hacer nada.

Abdulelah Al-Amri, que había amenazado la portería de Uruguay minutos antes, aprovechó un rechace tras un saque de esquina y marcó el primer gol de este partido, abriendo la lata y adelantando a Arabia Saudí en este choque, dando la sorpresa al poner en serios apuros a la bicampeona del mundo. Por ello, Uruguay tuvo que ponerse las pilas para buscar el empate.

La segunda parte comenzó con la 'Celeste' mucho más enchufada y asediando la portería rival desde el inicio. Sin embargo, los saudís defendían su ventaja en el marcador con uñas y dientes, y con mucha seguridad con Al-Owais, que ha sido claro protagonista en el partido. Pero tanto lo intentó Uruguay que tuvieron su premio. Maxi Araujo aprovechó el único error del portero saudí, dejando un balón suelto tras una parada, y puso las tablas en el minuto 80 para rescatar un punto para su país.

Los dos países lo pasaron mal en los minutos finales al tener ocasiones para llevarse la victoria, aunque finalmente, y para alivio de Arabia Saudí que veía como Uruguay estuvo a punto de marcar varias veces, el enfrentamiento se resolvió con un 1-1.

El reparto de puntos entre Arabia Saudí y Uruguay es clave para España en el Mundial

La Selección Española quedó pendiente del choque entre Arabia Saudí y Uruguay después de no hacer los deberes en su partido, y estos países también han dejado todo abierto para la próxima jornada, con otro reparto de puntos. Aún así, los dos países que han cerrado la primera jornada del Grupo H toman ventaja frente a España ya que han anotado goles, uno cada equipo. El próximo enfrentamiento de la 'Roja' será precisamente contra Arabia Saudí, que ha estado a punto de dar un susto a Uruguay.

Ficha técnica:

1. Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Abdudelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti,Saud Abdul-Hamid (Ali Lajami, m.90+2), Moteb Al-Harbi (Abdullah Al Hamdan, m.90+2); Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, m.63), Mohammed Abu Al-Shamat (Nawaf Bu Washl, m.81); Salem Al-Dawsari y Firas Al-Buraikan (Ala Al-Hajji, m.90+2).Seleccionador: Georgios Donis.1. Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Juan Manuel Sanabria, m.45); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolás de la Cruz, m.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo (Brian Rodríguez, m.81); Federico Viñas (Rodrigo Aguirre, m.90) y Darwin Núñez (Agustin Canobbio, m.45).Seleccionador: Marcelo Bielsa.Goles: 1-0, m.41: Abdudelah Al-Amri; 1-1, m.80: Maximiliano Araujo.Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó al saudí Abdudelah Al-Amri.Incidencias: partido de la primera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 62.764 espectadores.

Así queda la clasificación del Grupo H tras el empate entre Arabia Saudí y Uruguay

Todos los equipos de este Grupo H cierran la primera jornada con un punto cada uno. Arabia Saudí y Uruguay por encima de España y Cabo Verde debido a los goles, tras el empate a uno entre el país asiático y el latinoamericano y el empate a cero entre el país europeo y el africano.