Resultados y clasificación del grupo H tras la primera jornada en el Mundial 2026: Empate a puntos pero desventaja para España

La primera jornada del Mundial se cierra con un empate a puntos entre todos los países del Grupo H, pero con desventaja para España al no haber anotado ni un gol contra Cabo Verde

Empate a uno entre todos los países del Grupo H en el MundialImago

El Mundial 2026 ha vivido este lunes 15 de junio su quinto día de competición. Lo ha hecho con el estreno de los grupos G y H, este último el de España en esta edición. La Selección Española, que es una de las principales candidatas, sólo ha podido empatar contra Cabo Verde, complicando su debut en esta fase de grupos. Después se celebró el Arabia Saudí contra Uruguay, que finalizó con otro empate, aunque en esta ocasión sí hubo goles.

Por ello, esta primera jornada del Mundial se ha saldado con un empate total a puntos. Un resultado muy igualado que coloca a Arabia Saudí como la primera de grupo, empatada con Uruguay, mientras que España se queda con la cuarta y última posición, pero en máxima igualdad con Cabo Verde en la tercera. El orden es sólo por hacer una clasificación, pero la Selección Española tiene un gol menos de desventaja frente a Uruguay y Arabia Saudí.

España firma un flojo debut en el Mundial con un empate a cero contra Cabo Verde

La Selección Española sólo ha sumado un punto en este partido inicial. Un resultado que no entraba en las apuestas del resto de los países de este grupo, pero esta es la gracia del Mundial, que todo puede pasar. El equipo que dirige Luis de la Fuente creó mucho peligro pero no fue capaz de convertirlo, empatando a cero con un país que debutaba en la máxima competición de selecciones.

El gran héroe de Cabo Verde ha sido Vozinha, su portero, que ha hecho siete paradas, cuatro de ellas fundamentales, para rescatar este punto para su país. Aún así, partido muy flojo de la 'Roja', que a pesar de crear ocasiones no las ha podido concretar.

Al repartirse los puntos, estas dos selecciones han tenido que prestar mucha atención al partido entre Arabia Saudí y Uruguay, que ha sido clave para establecer las posiciones en el cuadro tras esta primera jornada.

Uruguay rescata un empate contra Arabia Saudí y evita el desastre en su debut

Aún peor lo ha pasado Uruguay, que llegó al descanso con un gol en contra de Arabia Saudí, a pesar de que a priori la bicampeona era clara favorita. Sin embargo, el equipo que dirige Georgios Donis aprovechó las desconexiones de la 'Celeste' y se adelantó en el marcador gracias a Abdulelah Al-Amri. Por suerte para Uruguay, Maxi Araujo aprovechó el único error que tuvo Mohammed Al-Owais defendiendo la portería saudí para rescatar el empate a falta de diez minutos.

Así queda la Selección Española en la clasificación del Grupo H tras la primera jornada del Mundial

El empate a cero entre España y Cabo Verde y el posterior empate a uno entre Arabia Saudí y Uruguay ha hecho que haya máxima igualdad a puntos en el Grupo H. Un respiro para la Selección Española después de este inesperado tropiezo, aunque aún así están en desventaja tras esta primera jornada al haber sido incapaz de anotar.

Clasificación del Grupo H de España en el Mundial 2026 tras la jornada 1

1. Arabia Saudí: 1 punto, 1 gol a favor y 1 gol en contra

2. Uruguay: 1 punto, 1 gol a favor y 1 gol en contra

3. Cabo Verde: 1 punto, 0 goles a favor y 0 goles en contra

4. España: 1 punto, 0 goles a favor y 0 goles en contra