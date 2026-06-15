España sufre la ausencia de sus estrellas: el cambio radical sin Lamine Yamal y Nico Williams

La Selección Española sólo puede empatar sin goles contra Cabo Verde, necesitando mucho más de sus extremos, Lamine Yamal y Nico Williams, que no han sido titulares en este estreno en el Mundial

La Selección Española ya se ha estrenado en el Mundial 2026 pero lo ha hecho de una forma inesperada, con un empate y sin goles. Un resultado sorprendente ya que había expectativas altas ante un partido de inicio contra Cabo Verde, que debuta en la copa del mundo en esta edición Sin embargo, se reparten los puntos en un partido en el que han hecho mucha falta Lamine Yamal y Nico Williams.

El equipo que dirige Luis de la Fuente ha sido superior a Cabo Verde, pero no queda así reflejado con el resultado, siendo incapaces de anotar. Gran parte de la culpa la tiene Vozinha, que se ha convertido en el héroe del país africano gracias a paradas decisivas, pero la otra parte de responsabilidad está en la falta de jugadores clave en el once inicial, como son Lamine y Nico, que aún deben recuperarse totalmente de sus lesiones.

La Selección Española sufre sin Lamine Yamal y Nico Williams

Nico Williams y Lamine Yamal han vuelto a saltar al terreno de juego después de sus lesiones en el tramo final de la temporada de clubes. Lo han hecho entrando desde el banquillo en la segunda parte contra Cabo Verde en el debut de España en este Mundial, pero no ha sido suficiente. Luis de la Fuente ha querido resguardarlos para no poner en riesgo su presencia en partidos decisivos, pero ha quedado demostrado que su ausencia es muy notable en los resultados.

La 'Roja' ya dejó dudas en el primer amistoso antes del Mundial, empatando a uno contra Irak. Un partido de preparación y el primero de la fase de grupos, a priori enfrentamientos que no son especialmente preocupantes para este torneo de selecciones, pero que dejan en evidencia que la España campeona depende mucho del ataque.

Análisis de la diferencia entre la España con Lamine Yamal y Nico Williams

Los dos extremos se han convertido en la mejor baza de España para generar ocasiones de gol. Su velocidad en ataque y capacidad de regate han hecho que sean dos jugadores decisivos en la delantera, creando mucho peligro por las bandas. Así lo reflejan los datos, que señalan que cuando estos futbolistas juegan juntos hay entre 8 y 10 ocasiones generadas por las bandas, pero sin ellos desciende hasta las cuatro ocasiones menos.

Evidentemente, la 'Roja' sigue teniendo jugadores muy potentes en el ataque, pero los datos y estos últimos partidos demuestran que no se genera el mismo peligro. Sin ellos, el equipo mantiene el control del balón, pero pierde calidad individual a la hora de crear peligro en el último tercio del campo.

Vozinha es el gran héroe de Cabo Verde en el 'pinchazo' de España en su debut

Lejos de dejar recaer todo el peso en España, hay que señalar la gran actuación de Vozinha a la hora de defender la portería de Cabo Verde. El portero de 40 años se ha convertido en el gran protagonista de su país al realizar siete paradas clave en todo el partido, de las cuáles cuatro eran ocasiones muy claras de gol.

El próximo examen de la Selección será el domingo contra Arabia Saudí, en el que seguramente Yamal y Williams tomen mucho más protagonismo y Luis de la Fuente se plantee jugar con ellos desde el inicio.