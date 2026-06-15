Vozinha, el freno de España: ¿quién es y de dónde viene su apodo?

El guardamaeta de Cabo Verde fue elegido el mejor jugador del partido ante España con varias paradas de mérito que lo convirtieron en el mejor jugador del primer encuentro del grupo E del Mundial

Vozinha es el apodo de Josima Jose Évora Dias, guardameta que el pasado 3 de junio cumplió 40 años y que este lunes 15 de junio ha amargado el debut de la selección española de Luis de la Fuente en el Mundial. Vozinha es uno de los más veteranos del Mundial y este encuentro ante la selección española le ha supuesto uno de los reconocimientos más importantes que se pueden conseguir en una cita de este tipo como es la de ser elegido MVP del encuentro.

Vozinha ha sido el gran protagonista del empate de la selección española ante Cabo Verde ya que gracias a sus numerosas paradas logró darle un punto histórico a Cabo Verde. Recordemos que Cabo Verde debutaba este lunes en un Mundial y lo hacía ante una de las favoritas a levantar el título el próximo 19 de julio.

Vozinha: ¿quién es y de dónde viene su apodo?

Vozinha es un guardameta que tras la actuación de este lunes ante la selección española se ha ganado por méritos propios el ser uno de los protagonistas de este Mundial y por supuesto, de Cabo Verde.

Vozinha nació en la Isla de San Vicente de Cabo Verde y aunque actualmente juega en el Chaves de la Segunda división de Portugal, sus primeras experiencias en el mundo del fútbol las tuvo en la propia Cabo Verde. Vozinha jugó en la Liga local de Cabo Verde en el Butaque FC y en el Mindelense.

Fue en 2012 cuando dio el salto al Progresso do Sambizanga de Angola para después probar suerte en Moldavia, Chipre y Eslovaquia. En el verano de 2024 llegó desde Eslovaquia a la Segunda división de Portugal para jugar en el Chaves. En su palmarés tiene el haber jugado encuentros de Europa League y Conference League con el Aris Limassol de Chipre.

Vozinha hace historia en el Mundial con Cabo Verde

Con su buen rendimiento, Vozinha se ganó debutar con Cabo Verde en 2012, hace 14 años cuando contaba con 25-26 años y defendiendo los colores del combinado caboverdiano, el guardameta ha disputado la Copa África hasta en cuatro ocasiones (2013, 2015, 2021 y 2023). El origen del apodo de Vozinha viene del portugués ya que este apelativo significa "abuelita". Vozinha se crió con sus abuelos debido a que sus padres trabajaban.

Los abuelos de Vozinha fueron fundamentales en su infancia ya que su casa era el punto al que acudía cuando regresaba de jugar en la calle. Ese cariño que tenía por sus abuelos se terminó convirtiendo en su nombre futbolístico, un nombre que este lunes 15 de junio ha hecho historia en el Mundial al convertirse en el portero más veterano en la historia de este tipo de citas en dejar su portería a cero.