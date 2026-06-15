España - Cabo Verde, en directo el partido del grupo H del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro entre la selección española y cabo verde que dará comienzo a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española) en el Mercedes Benz-Stadium en Atlanta

¡Hola buenas tardes! Sean bienvenidos al directo de España ante Cabo Verde correspondiente al grupo E del Mundial 2026. En ESTADIO Deportivo te contamos el debut de la selección española en directo y online.

España tendrá el honor de ser la selección que actúe de madrina de Cabo Verde en un debut mundialista. Pero la selección española no quiere ser protagonista más allá de aparecer en la historia junto a Cabo Verde y los pupilos de Luis de la Fuente optarán por salir a ganar, sumar los tres primeros puntos y dejar buena muestra de un estilo que les hizo campeones de la Eurocopa en 2024.

La selección española es sobre el papel una de las favoritas para ganar el Mundial 2026 pero también es cierto que España no pasa de octavos desde que se coronase campeona en 2010. Sus buenos resultados, especialmente de la mano de Luis de la Fuente desde que llegó al término del Mundial 2022, han colocado a España en todas las apuestas.

Los jugadores de España ya están sobre el césped de Atlanta, sin calentar aún y charlando. Caras de relajación en los jugadores de la selección española.

España se estrena este lunes a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española) y una menos en Canarias ante Cabo Verde en este Mundial 2026. La selección española de Luis de la Fuente, que también comparte grupo con Uruguay y Arabia Saudí, tratará de sumar los tres primeros puntos del Mundial ante una Cabo Verde que jugará su primer partido mundialista en su historia.

La selección española es una de las favoritas en este Mundial 2026 y todo lo que no sea un triunfo contundente ante Cabo Verde para los de Luis de la Fuente se podría considerar un pequeño fracaso. Luis de la Fuente y el resto de jugadores de España ya han avisado en la previa de la peligrosidad de Cabo Verde que a pesar de ser una debutante en el Mundial, tiene a jugadores que participan en importantes ligas a nivel europeo.

España - Cabo Verde en directo hoy en el Mundial 2026

La selección española de Luis de la Fuente llega a este debut en el Mundial 2026 habiendo generado ciertas dudas por los últimos resultados que ha obtenido en los amistosos de preparación de cara a esta cita. La Roja ha disputado cuatro amistosos de preparación, dos de ellos en estas últimas semanas. Así, vencía a Serbia el pasado mes de marzo por 3-0, empató ante Egipto e Irak y venció a Perú por 1-3 en la última prueba de cara al Mundial. Pero Luis de la Fuente ha transmitido tranquilidad en todas sus comparecencias y en la última de este pasado domingo también confirmó que Lamine Yamal, una de las estrellas de España, no será titular ante Cabo Verde.

España - Cabo Verde hoy en directo y online en el Mundial 2026

Cabo Verde es la cenicienta del grupo de España y al igual que Curazao y Uzbekistán es una de las debutantes en el Mundial con más selecciones de la historia. A pesar de este debut, los últimos resultados de Cabo Verde invitan a la prudencia para la selección española. Un empate ante Finlandia en marzo, un triunfo ante Serbia por 3-0 o un empate ante Egipto en noviembre del pasado año son motivos más que suficientes para que España tenga muy en cuenta a esta selección. Cabo Verde, que fue colonia de Portugal hasta 1975, ha estado en los últimos mundiales cada vez más cerca de llegar a una fase final y en este de 2026 están dispuestos a dar mucho ruido. No existen precedentes entre España y Cabo Verde por lo que este jueves se abrirá una nueva serie para ambas selecciones.