Luis de la Fuente admite la realidad con Lamine Yamal y Nico Williams en España

El técnico de la selección española explicó el momento de los jugadores del Barcelona y del Athletic Club, que entraron en la segunda parte cuando la Roja era incapaz de marcarle a Cabo Verde

España se estrelló este lunes ante Cabo Verde en su debut en el Mundial. A pesar de que la selección española dispuso de varias ocasiones de peligro, el marcador final fue de 0-0. Luis de la Fuente recurrió en la segunda parte a Lamine Yamal y minutos después a Nico Williams. El jugador del Barcelona especialmente, se hizo notar en su entrada al terreno de juego ya que provocó desborde y generó varias ocasiones de gol.

Luis de la Fuente fue cuestionado tras el empate ante Cabo Verde sobre el momento de forma en el que se encontraban ambos futbolistas, que recordemos, llevaban varias semanas recuperándose de lesiones que sufrieron en el final de temporada con sus respectivos clubes.

Luis de la Fuente explica el momento de Lamine Yamal y Nico Williams

El seleccionador no dudó a la hora de apuntar que Lamine Yamal y Nico Williams son "dos futbolistas diferenciadores". Seguidamente, Luis de la Fuente elogió a los otros jugadores que estuvieron en el terreno de juego: "Pero los que estaban en el campo también son muy buenos". Sobre Lamine y Nico habló Luis de la Fuente de los diferentes registros que aportan: "Ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando estén en el próximo partido seguirán creciendo las alternativas y las posibilidades".

La apuesta de Luis de la Fuente por Gavi

Luis de la Fuente emplazó al futuro más próximo para que España encontrase su mejor tono: "Pero sea Lamine Yamal, Nico, Mikel Merino, Dani Olmo, etcétera. Todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es coger ese tono, ese toque decisivo en esta competición. Lo iremos adquiriendo. No tengo ninguna duda".

Gavi en el partido de este lunes con España

Como es lógico, Luis de la Fuente tuvo que responder a la gran sorpresa del once titular, la inclusión de Gavi por Álex Baena. El seleccionador explicó: "Gavi el último partido que jugamos nos dio mucha profundidad en la banda el día de Perú. Dio energía y sobre todo nos generó espacios para que llegara desde atrás Cucurella".

Luis de la Fuente habla de partidos hasta la final

El seleccionador dejó claro que en su mente está el que a España aún le quedan siete partidos: "En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos".

Por último Luis de la Fuente no escondió que el empate ante Cabo Verde ha hecho daño en la moral de España: "¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtiene el resultado que pensábamos tener que era ganar puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura".