Unai Simón, Oyarzabal y Rodri hablan de ansiedad e inspiración tras el tropiezo de España

Los jugadores de la Selección española comparecieron en zona mixta tras el empate ante Cabo Verde en un triste debut en el Mundial 2026

Se las prometía felices la selección española este lunes en su debut en el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente se medían a una Cabo Verde que por primera vez disputaba una fase final de un Mundial y por lo tanto parecía el rival propicio para que la Roja sumase los primeros tres puntos en el grupo E. Los minutos fueron pasando y el gol no llegaba.

España apretaba y generaba ocasiones aunque no con la claridad que se presuponía por la entidad del rival. Finalmente España terminó empatando ante Cabo Verde y firmó un empate que sabe a muy poco y que deja más dudas que certezas en el debut de los pupilos de Luis de la Fuente. Tras el encuentro, jugadores como Unai Simón u Oyarzabal, hablaron de cierta ansiedad durante el encuentro y otros como el capitán Rodri apeló a la inspiración de ciertos futbolistas para desatascar partidos de este tipo.

Unai Simón y Oyarzabal creen en al selección española

Unai Simón, que apenas tuvo trabajo pero que en el tramo final del encuentro detuvo un remate a saque de córner que podría haber supuesto un gol para Cabo Verde, habló de la ansiedad de España por marcar: "Ellos han tenido un par de ocasiones en la primera parte. Hay que entender el trabajo defensivo que ha hecho el equipo, pero también ese ansia por marcar. Cabo Verde estuvo muy metido en el área con portentos físicos que salían a la contra. En esfuerzo, juego y plan de partido no se nos puede reprochar nada".

Además, avisó de que Cabo Verde dará que hablar en este Mundial: "Cabo Verde va a dar que hablar. Se les ha hecho de menos por el juego ofensivo que tenemos" y apeló al margen de error que aún tiene España ante Arabia Saudí y Uruguay: "En el Mundial hay un margen de error y ahora hay que corregir".

Por otro lado Oyarzabal, apostó por el margen de mejora que aún tiene España tras el empate ante Cabo Verde: "Cada partido es un mundo. En los primeros minutos que tienes, como el larguero de Ferran, te entra y es un partido distinto. Tenemos mucho margen de mejora. Tenemos que seguir creyendo". Además, habló de transmitir tranquilidad a los más jóvenes por las dudas que hayan podido surgir en España tras este empate ante Cabo Verde: "Puede haber en momentos precipitaciones. Es parte del fútbol. Transmitir tranquilidad a los más jóvenes. Es momento de estar unidos y confiar en nosotros mismo".

Rodri habla de la paciencia de España

El capitán Rodri, que trató de conectar con la línea ofensiva de España, comentó tras el partido que sabían desde antes de empezar que se trataba de un choque en el que la paciencia iba a ser clave: "No ha podido ser. Poco que reprochar. Sabíamos que era un partido de paciencia, se han metido atrás muy rápido. Hemos generado, no hemos podido meter al final y es difícil contra un equipo tan físico y replegado. Apenas nos han creado nada".

La receta de Rodri para romper defensas ajustadas como la de Cabo Verde es "la inspiración del jugador" y comentó también la necesidad de ajustar ciertas acciones: "Que estemos acertados. Esto también es fútbol, el equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido y saber que tienes que meterlas".