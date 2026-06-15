España - Cabo Verde | A qué hora juega España y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

La Selección Española de Luis de la Fuente se estrenará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este lunes ante el combinado de Cabo Verde en un encuentro en el que el seleccionador español cuenta con todos sus internacionales

Cita marcada en rojo para la afición española: la Roja salta al Mundial 2026 frente a Cabo Verde este lunes 15 de junio. El encuentro del Grupo H se disputa a las 18:00 en horario peninsular y a las 17:00 en Canarias, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

¿A qué hora se juega el partido? España - Cabo Verde

La selección española entra en escena a las 18:00 en la península, una hora antes en las islas Canarias: las 17:00. Es horario de tarde en España, un hueco cómodo para seguir el debut sin necesidad de trasnochar.

Cabo Verde llega como el rival con menos galones, pero en un torneo a partido único nadie regala nada. España necesita empezar con buen pie en un grupo donde clasifican los dos primeros, con la red de seguridad de los mejores terceros para quien se quede a las puertas. La lista de titulares de la Roja se confirmará en los instantes anteriores al pitido inicial.

España No Iniciado - Cabo Verde

Dónde ver el encuentro por TV y online España - Cabo Verde por TV y online

El debut español se podrá ver en DAZN y en Movistar Plus+. La 1 de TVE, La 2 en Catalunya. Para quienes lo prefieran por internet, las aplicaciones de DAZN, Movistar Plus+ y RTVE Play sirven la retransmisión, a la espera de que se confirme en los días previos qué cadena emite finalmente cada choque.

Luis de la Fuente, concentrado en su debut mundialista

Ante Cabo Verde, a partir de las 18:00 horas, Luis de la Fuente tratará de sacar un once de garantías, teniendo en cuenta el estado de sus futbolistas y que el Mundial se trata de una carrera de fondo, si el objetivo es llegar a la final de Nueva York. Por eso, a pesar de que todos sus hombres llegan aptos para el estreno en Estados Unidos, tratará de repartir minutos a hombres como Nico Williams, Lamine Yamal o Víctor Muñoz, disponibles tras haber superados sus recientes problemas físicos.

También viene incidiendo Luis de la Fuente en lo psicológico a lo largo de estas semanas de preparación, como él mismo ha reconocido en rueda de prensa antes de enfrentarse España a Cabo Verde este lunes. "Incido en lo psicológico. Estaremos acelerados, como suele pasar. Tienen ansiedad por competir. Hay que serenarlos y empezar a jugar reconociendo nuestro modelo", ha explicado De la Fuente que ha agregado: "Estos días estamos transmitiendo eso, pero también que se trata de jugar al fútbol, no de poner una tapia. Salgamos al campo y hagamos lo que estamos preparados para hacer".