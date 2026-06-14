De la Fuente y el control de las emociones en el Mundial: "Se trata de jugar al fútbol, no de poner una tapia"

El seleccionador señala que el favoritismo no garantiza nada y señala que no cree que el posible fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid afecte al rendimiento del lateral

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha hablado de cómo afronta su equipo el estreno del Mundial que le llevará este lunes a enfrentarse a Cabo Verde. Una de las cuestiones tratadas es el control de las emociones en este tipo de citas. Para el riojano, al fin y al cabo, se trata de hacer lo que saben. "Se trata de jugar al fútbol, no de poner una tapia", ha manifestado.

El técnico, en la rueda de prensa oficial, previa al partido, fue cuestionado por el aspecto mental y si podía haber ansiedad antes de empezar el Mundial. "Incido en lo psicológico. Estaremos acelerados, como suele pasar. Tienen ansiedad por competir. Hay que serenarlos y empezar a jugar reconociendo nuestro modelo", ha explicado De la Fuente que ha agregado: "Estos días estamos transmitiendo eso, pero también que se trata de jugar al fútbol, no de poner una tapia. Salgamos al campo y hagamos lo que estamos preparados para hacer".

De la Fuente hace suya una frase de Ancelotti y dice que ser favorito no garantiza nada

De la Fuente, que ha confirmado que tiene disponibles a todos, también ha dejado otra reflexión a propósito de si es España una de las favoritas. "Ser favorito o no es un recurso literario. ¿Qué significa? Es el reconocimiento a una trayectoria y un valor que te pone entre los candidatos a pelear por algo. No tiene más. Hay muchos candidatos y solo gana uno. Yo le doy importancia por la trayectoria de unos jugadores que están haciendo una trayectoria espectacular. Ancelotti dijo que ser favorito no le garantiza nada y seguramente sea el Mundial en el que haya más favoritos. Y estar en esa relación es lo importante. Nosotros vamos con mucha humildad y sabiendo lo difícil que es ganar un Mundial", ha manifestado.ç

También ha lanzado un mensaje acerca de Cabo Verde y como algunas selecciones están sorprendiendo en el Mundial: "Siempre hay resultados que sorprenden y se está viendo. Y en cualquier caso, si por algo nos caracterizamos es en considerar el siguiente el partido más importante del Mundial. Y luego, me escucharéis decir lo mismo del siguiente. Hay que estar al nivel máximo de exigencia y rendimiento porque lo va a demandar el partido".

De la Fuente no cree que le afecte a Cucurella su posible fichaje por el Real Madrid

En otro orden, De la Fuente se ha referido algunos nombres propios. Uno de ellos es el de Marc Cucurella quien todo apunta a que jugará en el Real Madrid la temporada que viene. No cree que le pueda afectar. "Para nada le va a afectar. Ya nos ocurrió en la Eurocopa con otros jugadores. Nosotros estaremos felices con situaciones que hagan felices a los jugadores. No genera una situación incómoda. Nadie haría algo que pudiera afectar al grupo. Nos alegramos. Es buena noticia y lo celebramos. Yo estoy tan feliz como ellos".

El asunto de la portería fue igualmente tratado por De la Fuente al ser preguntado por David Raya. "Son tres porteros excepcionales. Por fin hemos conseguido que hablen de David Raya. Joan, Unai y él son algunos de los mejores porteros del mundo. Vamos a disfrutarlos", ha señalado el seleccionador español que no ha dado pistas del once con el que España arrancará el Mundial.